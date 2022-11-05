Про це повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру у Facebook.
Рівень снігу вже сягнув позначки 345 см, що майже на пів метра більше, ніж торішній максимум. І це при тому, що зафіксовані в грудні 2021-го 3 метри теж були рекордними: вони перевищили показник 2,65 м 2016 року.
В антарктичному центрі зазначили, що зазвичай максимальна річна висота снігового покриву біля станції була не більш як 2 метри. Проте цього року новий рекорд – майже 3,5 метри. Водночас деякі замети біля станції сягають 6 метрів, а на острові Галіндез, де знаходиться станція, замети сягають 10 метрів.
За словами метеорологині Анжеліки Ганчук, оскільки на острові переважає вітряна погода, то глибина снігового покриву розподіляється нерівномірно. Є оголені скелі, на яких сніг так і не ліг, а є ділянки, особливо біля станції, яка виступає перешкодою на шляху вітру, де замети під 6 метрів.
“Офісну частину “Вернадського” (вона нижча) замело з двох боків, утворивши такий собі сніговий перехід: можна і не обходити будівлю, просто перейти по даху. Так уже, до речі, й роблять деякі пінгвіни”, – розповіла метеорологиня 27-ї УАЕ Анжеліка Ганчук.
Вчені прогнозують, що рівень снігу ще зростатиме, адже нинішня зима в районі станції “Академік Вернадський” стала аномально теплою: середня температура була лише трохи нижчою -2 градусів за Цельсієм.
“Внаслідок теплої зими в атмосфері утримується більше вологи, що призводить до інтенсивніших опадів. Це є однією з причин, чому на нашому острові спостерігається снігонакопичення. По суті, так утворюється і зростає льодовиковий щит”, – пояснила дослідниця Анжеліка Ганчук.
Довідково. “Академік Вернадський” — єдина українська антарктична станція. Розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює постійно і є метеорологічною та географічною обсерваторією. Головне призначення станції — проведення наукових досліджень в Антарктиді.
- Врятувати льодовики у двох третинах найкрасивіших парків і заповідниках планети вдасться лише за умови обмеження глобального потепління на 1,5 градуса за Цельсієм вище доіндустріального рівня. У третині з них льодовики зникнуть до 2050 року, незалежно від того, сповільниться глобальне потепління чи ні.
- Згідно зі звітом Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), за останні 30 років температура в Європі зростала більш ніж у два рази швидше, аніж середня глобальна температура.