Про це повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Рівень снігу вже сягнув позначки 345 см, що майже на пів метра більше, ніж торішній максимум. І це при тому, що зафіксовані в грудні 2021-го 3 метри теж були рекордними: вони перевищили показник 2,65 м 2016 року.

В антарктичному центрі зазначили, що зазвичай максимальна річна висота снігового покриву біля станції була не більш як 2 метри. Проте цього року новий рекорд – майже 3,5 метри. Водночас деякі замети біля станції сягають 6 метрів, а на острові Галіндез, де знаходиться станція, замети сягають 10 метрів.

За словами метеорологині Анжеліки Ганчук, оскільки на острові переважає вітряна погода, то глибина снігового покриву розподіляється нерівномірно. Є оголені скелі, на яких сніг так і не ліг, а є ділянки, особливо біля станції, яка виступає перешкодою на шляху вітру, де замети під 6 метрів.

“Офісну частину “Вернадського” (вона нижча) замело з двох боків, утворивши такий собі сніговий перехід: можна і не обходити будівлю, просто перейти по даху. Так уже, до речі, й роблять деякі пінгвіни”, – розповіла метеорологиня 27-ї УАЕ Анжеліка Ганчук.

Вчені прогнозують, що рівень снігу ще зростатиме, адже нинішня зима в районі станції “Академік Вернадський” стала аномально теплою: середня температура була лише трохи нижчою -2 градусів за Цельсієм.

“Внаслідок теплої зими в атмосфері утримується більше вологи, що призводить до інтенсивніших опадів. Це є однією з причин, чому на нашому острові спостерігається снігонакопичення. По суті, так утворюється і зростає льодовиковий щит”, – пояснила дослідниця Анжеліка Ганчук.

Довідково. “Академік Вернадський” — єдина українська антарктична станція. Розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює постійно і є метеорологічною та географічною обсерваторією. Головне призначення станції — проведення наукових досліджень в Антарктиді.