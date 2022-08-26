Про це повідомляє “Суспільне Крим”.

Відповідне відео опублікував проросійський Telegram-канал “ЧП Крым“. Зазначається, що про вибухи сповістили місцеві мешканці.

Це вже не перший випадок на території тимчасово окупованого Криму. Вперше вибухи сталися 9 серпня в районі селища Новофедорівка, де знаходиться військовий аеродром.

Згодом вранці, 16 серпня, у Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова все відбувалося у військовій частині росіян. Також 19 серпня у тимчасово окупованій Євпаторії місцеві мешканці було чутно потужні вибухи у всіх районах міста.

Варто зауважити, що вибухи у Криму посилили бажання окупантів збільшити безпеку. Для цього російським військовим доведеться відвернути частину своїх сил від лінії фронту. Зокрема окупанти встановили контрольно-пропускний пункт перед в’їздом на Керченський міст у Криму. Вони перевіряють документи та автівки охочих виїхати.