Про це повідомляє “Суспільне Крим”.
Відповідне відео опублікував проросійський Telegram-канал “ЧП Крым“. Зазначається, що про вибухи сповістили місцеві мешканці.
Це вже не перший випадок на території тимчасово окупованого Криму. Вперше вибухи сталися 9 серпня в районі селища Новофедорівка, де знаходиться військовий аеродром.
Згодом вранці, 16 серпня, у Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова все відбувалося у військовій частині росіян. Також 19 серпня у тимчасово окупованій Євпаторії місцеві мешканці було чутно потужні вибухи у всіх районах міста.
Варто зауважити, що вибухи у Криму посилили бажання окупантів збільшити безпеку. Для цього російським військовим доведеться відвернути частину своїх сил від лінії фронту. Зокрема окупанти встановили контрольно-пропускний пункт перед в’їздом на Керченський міст у Криму. Вони перевіряють документи та автівки охочих виїхати.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна сподівається на те, що нова стратегія ударів по основних військових цілях у глибині окупованої Росією території унеможливить здатність російських військ утримувати лінію фронту перед можливим контрнаступом України.
- Російські окупанти встановили контрольно-пропускний пункт перед в’їздом на Керченський міст у Криму. Вони перевіряють документи та автівки охочих виїхати.