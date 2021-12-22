Про це під час конференції послів України “Дипломатія 30. Стратегія сильної держави” заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
“На сьогодні те, що ми бачимо – це 122 тис. знаходиться на 200 км і 143 тис. 500 військових Російської Федерації – на відстані 400 км в цьому радіусі від нашого кордону”, – повідомив Данілов.
За його словами, президент та військове керівництво України тримає ситуацію на контролі.
“Ми розуміємо, що там відбувається, і у разі загострення, – це не може відбутися миттєво, умовно кажучи, сьогодні на сьогодні, для цього треба готуватись, – все це ми відслідковуємо”, – запевнив секретар РНБО.
Данілов також нагадав, що з 1 січня 2022 року набуває чинності закон «Про основи національного спротиву», що дасть змогу посилити обороноздатність країни.
- Нагадаємо, раніше американська розвідка встановила, що Росія планує наступ на Україну одразу з кількох фронтів. На початку 2022 року в Україну можуть вторгнутися 175 тис. військових.