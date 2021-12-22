Росія зосередила біля кордонів України 122 тисячі військових на відстані 200 км, ще понад 143 тисячі бойовиків розташувалися на відстані 400 км.

Про це під час конференції послів України “Дипломатія 30. Стратегія сильної держави” заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

“На сьогодні те, що ми бачимо – це 122 тис. знаходиться на 200 км і 143 тис. 500 військових Російської Федерації – на відстані 400 км в цьому радіусі від нашого кордону”, – повідомив Данілов.

За його словами, президент та військове керівництво України тримає ситуацію на контролі.

“Ми розуміємо, що там відбувається, і у разі загострення, – це не може відбутися миттєво, умовно кажучи, сьогодні на сьогодні, для цього треба готуватись, – все це ми відслідковуємо”, – запевнив секретар РНБО.

Данілов також нагадав, що з 1 січня 2022 року набуває чинності закон «Про основи національного спротиву», що дасть змогу посилити обороноздатність країни.