Джерело: Aljazeera
Міністерство національної оборони у вівторок пізно ввечері заявило, що станом на 23:00 за місцевим часом були помічені російські судна, які “пливли з півдня на північ у водах біля нашого східного узбережжя”.
Вони додали, що кораблі “відійшли від нашої зони реагування” в південно-східному напрямку від портового міста Суао, де розташована велика військово-морська база Тайваню. На якій відстані військові кораблі були від узбережжя острова, не повідомляється.
Російське інформаційне агентство “Інтерфакс” у вівторок повідомило, що загін кораблів Тихоокеанського флоту Росії увійшов у південні частини Філіппінського моря після “перетину Південнокитайського моря”.
За їхніми словами, військові кораблі виконували завдання в рамках далекого морського переходу, який включав “імітацію морського бою для відбиття ракетної атаки імітованого противника з моря”.
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