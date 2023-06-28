Тайвань заявив, що помітив два російські військові кораблі біля свого східного узбережжя у вівторок, 27 червня, і направив свої літаки та кораблі для спостереження за рухом суден.

Джерело: Aljazeera

Міністерство національної оборони у вівторок пізно ввечері заявило, що станом на 23:00 за місцевим часом були помічені російські судна, які “пливли з півдня на північ у водах біля нашого східного узбережжя”.

Вони додали, що кораблі “відійшли від нашої зони реагування” в південно-східному напрямку від портового міста Суао, де розташована велика військово-морська база Тайваню. На якій відстані військові кораблі були від узбережжя острова, не повідомляється.

Російське інформаційне агентство “Інтерфакс” у вівторок повідомило, що загін кораблів Тихоокеанського флоту Росії увійшов у південні частини Філіппінського моря після “перетину Південнокитайського моря”.

За їхніми словами, військові кораблі виконували завдання в рамках далекого морського переходу, який включав “імітацію морського бою для відбиття ракетної атаки імітованого противника з моря”.