В Білому домі повідомили, що інвестують значні фінансові вливання в тестування на коронавірус, оскільки країна на порозі четвертої хвилі пандемії.

Про це повідомляє американське видання NBC News.

Якщо в деяких штатах не підвищиться рівень вакцинації населення – там знову введуть обов’язкове носіння масок та соціальне дистанціювання.

На коронавірусні тести адміністрація Байдена спрямує 1,6 млрд доларів. В першу чергу, це гроші на тестування безхатьків, ув’язнених, жертв домашнього насилля і так далі. Минулого тижня в Білому домі оголосили, що виділять додаткове фінансування для сільських лікарень.

В Центрі з контролю та профілактики захворювань підтвердили, що тільки 56% американців повністю вакциновано проти коронавірусу. В штатах, де найнижчі показники вакцинації – найбільший ріст випадків зараження коронавірусом.

Протягом останніх двох тижнів загальні темпи вакцинації проти коронавірусу в США скоротилась зі 100 тисяч на початку квітня до менше ніж 18 тисяч.

Як зазначає The Hill із посиланням на ресурс Covid Act Now, що відстежує ситуацію з COVID-19 у США, найвищі темпи заражень нині спостерігаються в Арканзасі, Міссурі, Флориді та Луїзіані. Відсоток населення, яке зробило хоча б одне щеплення в цих штатах, становить відповідно 44%, 47%, 56% і 40%.

Для порівняння, у Вермонті та Массачусетсі, де вакциновано понад 70% мешканців, ситуація із новими зараженнями набагато краща.