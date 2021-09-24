Адміністрація президента США Джо Байдена має намір оприлюднити інформацію та документи стосовно штурму Капітолія, який відбувся 6 січня, а також — дій 45-го американського лідера Дональда Трампа того дня.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Трамп — проти публікації документів, але в Білому домі наполягають, що американці мають дізнатися про те, чим займалися американський президент та його помічники, коли ультраправі активісти штурмували законодавчу будівлю. Такий крок матиме значні політичні та юридичні наслідки.

Трамп уже відповів, що блокуватиме будь-які запити щодо отримання інформації щодо цього від комітету Палати представників. До нього таким же правом користувалися й решта американських президентів

Однак Байден вже вирішив йти до кінця, повідомили у виданні, апелюючи до двох інсайдерів.

Яку інформацію мають оприлюднити

Речник Байдена Майкл Дж. Гвін сказав, що президент розцінює напад на Капітолій як “темну пляму в історії нашої країни” і “прагне, аби щось подібне ніколи не сталося знову, і підтримує ретельне розслідування “.

Блокування запитів Трампом: чи можливо це

На думку представників слідчого комітету, Трамп не може скористатися правом на захист виконавчих привілеїв. Вони закликали Білий дім відкинути інституційні занепокоєння щодо обміну інформацією з Конгресом та допомогти групі експертів у розслідуванні “нападу на демократію”.

“Це насправді не актуально, тому що тут немає участі президента — немає такого поняття, як виконавчий привілей колишнього президента“, – прокоментував Джеймі Б. Раскін, член комітету, який викладає конституційне право.

Досі невідомо, чим займався Трамп, з ким контактував та про що розмовляв у той час, як його прихильники штурмували Капітолій.

Наразі комітет переходить до “агресивної фази розслідування подій 6 січня”, тому Трамп пригадав про нібито право на блокування запитів. Наразі комітет намагається зрозуміти яким чином “вимагати свідчення та документи від тих, хто не хоче брати участі”.

Голова комітету Бені Г. Томпсон повідомив, що незабаром планується видати повістки свідкам та організаціям, причетним до штурму Капітолія. Після цього комітет видав повістки колишньому керівнику апарату Білого дому Марку Медоузу, колишньому заступнику керівника апарату Дену Скавіно, колишньому представнику Пентагону Каш Пател і давньому раднику Трампа Стівену К. Беннону. Комітет вимагає від них документів та свідчень.

У відповідь Трамп висміяв роботу комітету й сказав, що боротиметься за те, аби вони не мали таких повноважень.

“Комітет у комуністичному стилі видав кілька повісток щодо записів й документів, які не мають як юридичних прецедентів, так і законодавчих переваг… Виконавчий привілей буде захищено не тільки від імені президента Трампа та його адміністрації, а й від імені Білого дому та майбутнього нашої нації”, – заявив представник Трампа Тейлор Будович.

У відповідь на запит комітету Палати представників Національний архів вже ідентифікував сотні сторінок документів з Білого дому, що мають відношення до розслідування. Відповідно до Конституції, матеріали передаються до Білого дому Байдена та адвокатам Трампа для перегляду.

Лист комітету від 25 серпня до Національного архіву був великим та детальним. Відомство просили передати “всі документи та повідомлення в Білому домі 6 січня 2021 року, які будь-яким чином стосуються” подій того дня. Зокрема, це документи та розмови про те, чи працювали Білий дім й союзники Трампа над тим, аби затримати або припинити підрахунок голосів виборців, чи обговорювалося питання перешкоджання мирній передачі влади.

В архіві попросили передати журнали дзвінків, графіки та зустрічі великої групи людей. Зокрема, дорослих дітей Трампа, зятя та старшого радника Джареда Кушнера та першої леді Меланії Трамп, а також цілої низки помічників та радників, таких як його адвокат Рудольф Джуліані. Частину документів з архіву передали комітету та адвокатам Трампа ще 31 серпня.

Головне, що намагається знайти комітет — інформація стосовно того, чи відіграли Трамп, Білий дім та члени Конгресу якусь роль у заохоченні мітингувальників, які розпочали штурм Капітолія.

Що робитиме Трамп

Конституція передбачає, що тепер Трамп має 30 днів на те, аби вирішити — ветувати документи чи дозволити їх передавання. Навіть якщо він намагатиметься заблокувати дії з документами, Білий дім Байдена має повноваження, аби розблокувати процес отримання документів протягом 60 днів. Трамп ще може звернутися до суду, аби заблокувати це.