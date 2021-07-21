Білий дім назвав дату першої зустрічі Байдена з Зеленським

Дату оголосила речниця Білого дому Джен Псакі.
“Президент Байден з нетерпінням чекає, аби привітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року”, — йдеться в заяві.
Американська сторона зазначає, що візит підтвердить непохитну підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму, тісну співпрацю у питаннях енергетичної безпеки та підтримку зусиль Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ.
Нагадаємо, ще в червні очікувалося, що зустріч відбудеться в кінці липня. В середині липня повідомляли, що візит Зеленського до США може відбутися цього літа, але дату не було узгоджено.
24 червня в етері програми “VIP з Наталією Мосейчук” на телеканалі “1+1” Зеленський розповів про наміри порушити теми співпраці в оборонній сфері, безпекової ситуації на Донбасі та в Чорноморському регіоні, а також співробітництва з МВФ та проведення реформ під час зустрічі з американським лідером.
Перша розмова Байдена та Зеленського відбулася за 2,5 місяці після інавгурації американського президента. 2 квітня під час розмови Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
7 червня відбулася друга розмова між президентами. Українського лідера було запрошено до Вашингтону в липні. Сповіщаючи про результати телефонної розмови, Україна заявила, що Байден підтримав план членства в НАТО. Згодом цю заяву виправили.
П’ятий президент та лідер “ЄС” Петро Порошенко передав листа Джо Байдену, в якому попросив його зустрітись із Володимиром Зеленським перед можливою зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним. Також про допомогу в організації перемовин між президента Порошенко просив американських сенаторів. Однак цього не відбулося.
- Зустріч Байдена та Путіна відбулася в Женеві 16 червня.