Білий дім назвав дату першої зустрічі Байдена з Зеленським

Стало відомо, коли відбудеться зустріч президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні.

Дату оголосила речниця Білого дому Джен Псакі.

“Президент Байден з нетерпінням чекає, аби привітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року”, — йдеться в заяві.

Американська сторона зазначає, що візит підтвердить непохитну підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму, тісну співпрацю у питаннях енергетичної безпеки та підтримку зусиль Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ.

Нагадаємо, ще в червні очікувалося, що зустріч відбудеться в кінці липня. В середині липня повідомляли, що візит Зеленського до США може відбутися цього літа, але дату не було узгоджено.

24 червня в етері програми “VIP з Наталією Мосейчук” на телеканалі “1+1” Зеленський розповів про наміри порушити теми співпраці в оборонній сфері, безпекової ситуації на Донбасі та в Чорноморському регіоні, а також співробітництва з МВФ та проведення реформ під час зустрічі з американським лідером.