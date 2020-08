Білий дім просить суд відхилити позов великих соцмереж проти указу Трампа

З копією клопотання ознайомилося агентство Reuters.

Позов проти указу Трампа був поданий у червні Центром демократії і технологій (CDT), що знаходиться в Вашингтоні, технічною групою, що фінансується Facebook Inc, Google Alphabet Inc. і Twitter Inc. Він став першим серйозним юридичним випробуванням директиви президента Дональда Трампа.

У травні Трамп видав указ проти компаній, що займаються соціальними мережами, намагаючись регулювати платформи, на яких його критикували.

Трамп пригрозив скасувати або послабити закон, відомий як Розділ 230, який захищає інтернет-компанії від судових розглядів щодо контенту, розміщеного користувачами.

Передісторія

26 травня 2020 року між Трампом і Twitter виник конфлікт, адміністрація якого піддала процедурі перевірки фактів два твіти президента США, після якої вони були позначені як такі, що “вводять в оману”. Трамп заявив, що “Twitter повністю пригнічує свободу слова”.

У твіті Трампа йшлося про поштову розсилку виборчих бюлетеней, яку планує влада штату Каліфорнія. Подібна практика загрожує “підтасовуванням” результатів голосування, написав тоді президент США.

Глава Facebook Марк Цукерберг заявив, що “реагувати на перевірку фактів введенням цензури – невідповідна реакція адміністрації”. Twitter тоді ніяк не прокоментував намір Трампа. Google також не відреагував на те, що відбувається.

28 травня 2020 року президент США Дональд Трамп підписав спеціальний указ про регулювання соціальних мереж.

На підставі цього указу може бути змінено дію статті 230 прийнятого в 1996 році Акту про дотримання пристойності в ЗМІ. Цей закон розглядає соцмережі не як видавців, а як майданчик для розміщення контенту, знімаючи з них відповідальність за зміст публікацій.

Позов проти указу Трампа

У позові CDT йшлося, що розпорядження Трампа про соціальні мережі порушує права компаній, що працюють в соціальних мережах, і обмежує свободу висловлювання в інтернеті.

Адміністрація Трампа стверджує, що указ стосується тільки державних установ, а не приватних компаній.

“Технічний документ, що оскаржується, не накладає ніяких зобов’язань на будь-яку приватну компанію … Він дає вказівку посадовим особам вжити заходів для вивчення того, чи були великі соціальні мережі політично упереджені при модеруванні контенту”, – йдеться в клопотанні, поданому Міністерством юстиції в Окружний суд США округу Колумбія.

Ейвері Гардінер, головний юрисконсульт CDT, назвав указ Трампа “неконституційним”.

Офіційний представник Білого дому Джадд Дір заявив, що поданий раніше позов проти указу Трампа, “не є юридичним обґрунтованим”.

У Міністерстві юстиції США поки не прокоментували клопотання.

Twitter назвав указ Трампа “політизованим підходом до історичного закону”.