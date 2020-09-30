Про це сказано на сайті адміністрації президента США.
Швидкий тест від компанії Abbott, розміром з банківську карту, показує – чи хвора людина коронавірусом. Дізнатися результат можна через 15 хвилин. Для цього не потрібно відправляти тест в лабораторію.
Тести відправлять губернаторам, а ті розподілять їх по школах, а також передадуть в більш віддалені міста, де є труднощі з медичним обслуговуванням.
За словами розробників, такі тести показують точний результат в перші сім днів появи симптомів.
“Простіше бути не може. Треба капнути 6 крапель спеціальної речовини на цей шматок паперу. Далі ватною паличкою беремо зразки з носа. Не треба глибоко засовувати паличку, майже в мозок, як було раніше. Все просто. Потім торкнутися паличкою розчину, прокрутити три рази . Далі чекаєте 15 хвилин результат”, – пояснили в міністерстві охорони здоров’я США.
Що стосується розподілу тестів, 18 мільйонів передадуть в будинки для людей похилого віку, 15 мільйонів – орендарям житла, 10 мільйонів – тим, хто доглядає за хворими, близько мільйона – для коледжів і університетів де вчаться, переважно, темношкірі студенти.
На сьогоднішній день в США зробили вже понад 100 мільйонів тестів.
- Більш ніж один мільйон людей по всьому світу померли від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19. В ООН назвали ці дані “приголомшливими”.