Білий дім відправить губернаторам штатів 150 мільйонів швидких тестів на коронавірус. Тести, зокрема, передадуть в школи.

Про це сказано на сайті адміністрації президента США.

Швидкий тест від компанії Abbott, розміром з банківську карту, показує – чи хвора людина коронавірусом. Дізнатися результат можна через 15 хвилин. Для цього не потрібно відправляти тест в лабораторію.

Тести відправлять губернаторам, а ті розподілять їх по школах, а також передадуть в більш віддалені міста, де є труднощі з медичним обслуговуванням.

За словами розробників, такі тести показують точний результат в перші сім днів появи симптомів.

“Простіше бути не може. Треба капнути 6 крапель спеціальної речовини на цей шматок паперу. Далі ватною паличкою беремо зразки з носа. Не треба глибоко засовувати паличку, майже в мозок, як було раніше. Все просто. Потім торкнутися паличкою розчину, прокрутити три рази . Далі чекаєте 15 хвилин результат”, – пояснили в міністерстві охорони здоров’я США.

Що стосується розподілу тестів, 18 мільйонів передадуть в будинки для людей похилого віку, 15 мільйонів – орендарям житла, 10 мільйонів – тим, хто доглядає за хворими, близько мільйона – для коледжів і університетів де вчаться, переважно, темношкірі студенти.

На сьогоднішній день в США зробили вже понад 100 мільйонів тестів.