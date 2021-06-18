В Білому домі прийняли рішення тимчасово призупинити процес надання Україні чергового пакету військової допомоги на суму 100 мільйонів доларів. В цьому ж пакеті була летальна зброя.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post, посилаючись на інсайдерів.

Пакет допомоги планувалося передати, як відповідь на ескалацію конфлікту на Донбасі, коли російські війська значно розширили свою присутність біля українського кордону навесні.

Проте, після того, як Росія оголосила про “закінчення навчань та відведення військ”, допомогу вирішили заморозити. Друга причина – підготовка до саміту президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна.

За словами одного з інсайдерів, пакет військової допомоги готовий. Як тільки виникне потреба – його зможуть відразу відправити до України.

Двоє інсайдерів розповіли про те, що в пакеті допомоги – системи ППО ближньої дії, стрілецька зброя та додаткова протитанкова зброя.

Інсайдери звернули увагу на те, що “заморожений пакет” наразі не потрібен Україні, оскільки пряма загроза з боку країни-агресора значно зменшилася. Натомість вони нагадали, що Пентагон тиждень тому погодив ще один пакет допомоги Україні на 150 мільйонів доларів. Там є контрартилерійські радари, обладнання радіоелектронної боротьби та системи безпілотних літальних апаратів.

В обмін на фінансову допомогу Україна зобов’язується продовжувати реформи, аби збройні сили країни відповідали стандартам НАТО, ухвалити стратегію оборонної промисловості, ухвалити заходи щодо контролю за прямими закордонними інвестиціями на основі інтересів національної безпеки, підвищити ефективність та прозорість циклу оборонних закупок, просувати реформи щодо управління людськими ресурсами.

В Пентагоні нагадали, зо з 2014 року США виділили Україні 2,5 мільярди доларів військової допомоги та збираються продовжувати.

Нагадаємо, що 1 січня Сенат приєднався до Палати представників США в голосуванні за скасування вето на закон про оборонний бюджет. Документ передбачав посилення санкцій проти “Північного потоку-2” й виділення 250 млн доларів США військової допомоги Україні у 2021 році. З них 75 млн доларів планується спрямувати на придбання для Збройних сил України летальних видів озброєння (що на 25 млн доларів більше, ніж у 2020 році).