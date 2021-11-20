В Адміністрації президента США підтвердили, що на вимогу суду тимчасово зупинили дію указу щодо обов'язкової вакцинації чи регулярних тестувань працівників сфери бізнесу, які представляють компанії з понад 100 співробітників.

Про це речниця Білого дому Джен Псакі повідомила під час брифінгу.

Рішення президентської адміністрації – виконання вимоги Федерального апеляційного суду П’ятого округу США в Новому Орлеані. При цьому, Білий дім продовжує наполягає на тому, що кампанію з обов’язкової вакцинації потрібно продовжувати, а тимчасова зупинка – відповідь на вимогу суду.

Рішення суду вимагає від федерального Управління з контролю за охороною праці та здоров’я (OSHA) тимчасово зупинити контроль за виконанням рішення Білого дому. За відповідне рішення проголосувала колегія із трьох суддів.

Зокрема, суддя Курт Енгельхардт назвав політику американського президента “фатально помилковою” та заявив, що його рішення “виходять за рамки повноважень федерального уряду й, можливо, порушують Конституцію США”.

До цього в Управлінні зобов’язали приватні компанії, де понад 100 працівників, до 4 січня провести вакцинацію усіх кадрів чи ж регулярно проводити тестування на коронавірус. Після цього відповідне рішення деякі компанії в різних штатах оскаржили й отримали позитивні рішення.

Важливо, що адміністрація президента США Джо Байдена не збирається скасовувати обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для працівників компаній, де працюють понад 100 робітників. Відповідну заяву Білий дім зробив вдруге з початку місяця.

7 листопада стало відомо, що Федеральний апеляційний суд США заблокував указ адміністрації Байдена, згідно з яким працівники американських компаній зі щонайменше 100 співробітниками мають вакцинуватися проти COVID-19 або проходити тестування щотижня. Блокування настало через два дні після того, як адміністрація Байдена оприлюднила указ. Його негайно зустріли судовим позовом від губернаторів-республіканців та решти, що стверджували, що це перевищило юридичні повноваження адміністрації.

Натомість Білий дім з таким формулюванням не погодився.

10 листопада заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П’єр зазначила, що президентська адміністрація не збирається скасовувати чи зупиняти кампанію з обов’язкової вакцинації проти коронавірусу для американців, які працюють в компаніях від 100 осіб, попри рішення Апеляційного суду.

Цього разу у Білому домі заявили:

“Наше послання для бізнесу прямо зараз полягає в тому, щоб рухатися вперед із заходами, які зроблять їх робочі місця безпечнішими й захистять їх робітників від COVID-19”.

Речниця президентської адміністрації Джен Псакі сказала, що позиція Білого дому не зміниться.

Важливо, що коментар Псакі з’явився після того, як Управління з охорони праці (OSHA) заявило, що призупиняє виконання мандата щодо вакцини проти COVID-19 для бізнесу після того, як федеральний апеляційний суд підтвердив своє рішення.

Як довго триватимуть юридичні дискусії щодо цього питання – невідомо. Наразі понад 20 генпрокурорів різних штатів намагаються оскаржити це правило в судах.

4 листопада президент США Джо Байден дозволив відтермінувати строки вакцинації проти коронавірусу для федеральних службовців та представників бізнесу, оскільки в деяких компаніях не вистачає працівників перед святами. Це стосується федеральних працівників, федеральних контракторів, працівників компаній, де понад 100 осіб, а також працівників медичних закладів та будинків для людей похилого віку, які беруть участь в програмах Medicare та Medicaid.

До слова, Байден видав указ щодо обов’язкової вакцинації всіх федеральних службовців та підрядників у вересні. Відтоді понад 70% американських громадян повністю вакцинувалися проти коронавірусу, а 80% – отримали хоча б одну дозу. При цьому, у США щодня внаслідок зараження коронавірусом помирають близько тисячі американських жителів, більшість з них – невакциновані.