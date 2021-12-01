Більішсть українців звинувачують чинну владу у скандальному «вагнергейту», – КМІС

Про це свідчать дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Згідно з результатами опитування, яке КМІС проводив з 26 по 29 листопада 2021 року, серед респондентів, які знають про спецоперацію із затримання “вагнерівців”, найбільше респондентів (37,4%) покладають відповідальність на передачу (злив) інформації з боку вищого політичного керівництва України.
Ще 20,3% респондентів переконані, що це відбувалося через брак професіоналізму і помилки вищого політичного керівництва України.
Отже, 57,7% українців так чи інакше вважають чинну владу причетною до зриву спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків із російської приватної армії Вагнера.
11,2% звинувачують у провалі спецоперації непрофесійність і помилки працівників українських спецслужб.
Ще 7.1% звинувачують у цьому російські або білоруські спецслужби (за місяць показники зменшилися на 0,6%). 4,3% респондентів вважають це випадковим збігом обставин – кількість переконаних зросла за місяць з 2,7%.
Згідно з результатами опитування, кількість українців, переконаних у цілеспрямованому зливі інформації, зменшилася на 2,1%. А у браку професіоналізму вищого керівництва стали переконані на 0,6% респондентів більше, ніж минулого місяця.
- Переважна більшість українців висловили свій скепсис стосовно закону про деолігархізацію чинного президента України Володимира Зеленського.
- Нагадаємо, майже 70% українців переконані в тому, що Україна розвивається у хибному напрямку – згідно з соціологічними опитуваннями, це переконання дедалі зростає.
- Понад 50% українців висловилися проти того, щоб шостий президент України Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін на виборах у 2024 році.
- Також рейтинг політичних партій в Україні очолила “Європейська Солідарність”, якуготові підтримати 17,1% серед тих, хто голосуватиме та визначився із вибором. Відрив від “Слуги народу” становить понад 2%.