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Більішсть українців звинувачують чинну владу у скандальному «вагнергейту», – КМІС

Відповідаючи на запитання, якою є головна причина зриву спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків із російської приватної армії Вагнера, більшість українців вважають причетною до провалу чинну владу.

Середа, 1 грудня 2021, 10:27

Про це свідчать дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з результатами опитування, яке КМІС проводив з 26 по 29 листопада 2021 року, серед респондентів, які знають про спецоперацію із затримання “вагнерівців”, найбільше респондентів (37,4%) покладають відповідальність на передачу (злив) інформації з боку вищого політичного керівництва України.

Ще 20,3% респондентів переконані, що це відбувалося через брак професіоналізму і помилки вищого політичного керівництва України.

Отже, 57,7% українців так чи інакше вважають чинну владу причетною до зриву спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків із російської приватної армії Вагнера. 

11,2% звинувачують у провалі спецоперації непрофесійність і помилки працівників українських спецслужб.

Ще 7.1% звинувачують у цьому російські або білоруські спецслужби (за місяць показники зменшилися на 0,6%). 4,3% респондентів вважають це випадковим збігом обставин – кількість переконаних зросла за місяць з 2,7%.

Згідно з результатами опитування, кількість українців, переконаних у цілеспрямованому зливі інформації, зменшилася на 2,1%. А у браку професіоналізму вищого керівництва стали переконані на 0,6% респондентів більше, ніж минулого місяця.

Фото: КМІС

Теги: вагнергейт, КМІС, соцопитування, справа вагнерівців

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