У Міністерстві оборони США повідомили, що рівень терористичних загроз в Афганістані наразі "надзвичайно активний". Зокрема, можливі теракти біля аеропорту Кабула, де сьогодні пролунало два вибухи.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Генерал Кеннет Маккензі повідомив, що в Пентагоні продовжують розслідування стосовно винуватців сьогоднішніх вибухів, а також зосередились на “надзвичайно активних сигналах терактів” на аеродром.

“В нас є інші активні потоки загроз, надзвичайно активні потоки загроз стосовно аеродрому. Ми хочемо переконатися, що робимо все можливе, аби захистити наших військових та мирне населення. Ця ситуація в центрі нашої уваги”, – сказав генерал.

Він додав, що в Пентагоні працюють над тим, аби не допустити чергового подібного теракту. Він додав, що нинішні сигнали свідчать про те, що нові теракти “неминучі” та “можуть статися в будь-який момент”. Зокрема, це можуть бути ракетні атаки, атаки транспортних засобів чи атаки смертників, які носять вибухівку на жилеті.

Також у Пентагоні працюють над тим, аби визначити – хто реально стоїть за вибухами.

“Ми працюємо, аби виокремити ознаки, які допоможуть зрозуміти – хто реально стоїть за такою боягузливою атакою. Ми готові відреагувати й шукатимемо зловмисників цілодобово”, – заявив генерал.

На його думку, не варто вірити заявам “Талібану”, які нині звучать, однак потрібно реагувати та давати оцінку їх діям. Він вважає, що таліби “допустили теракт” чи “дозволили” його.

Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

В результаті двох вибухів загинули понад 60 осіб. Щонайменше 140 – отримали травми та поранення різного рівня складності. В Пентагоні повідомили, що, як мінімум, 12 військовослужбовців США загинули та ще щонайменше 15 отримали поранення під час вибухів аеропорту Кабула.

Внаслідок вибуху неподалік від аеропорту Кабула загинуло кілька громадян Афганістану та США. Точна кількість жертв наразі невідома.

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

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