Про це повідомляється на сайті американської Геологічної служби.

“Землетрус магнітудою 5,6 стався за 41 км від Сенд Поінта, Аляска”, – сказано у повідомленні.

При цьому повідомляється, що епіцентр землетрусу було зафіксовано на глибині у 40,3 кілометра. Даний землетрус відбувся за київським часом о 12:12.

На даний момент про постраждалих, або завдані збитки не повідомляється.

До цього, 22 липня, неподалік від берегу Аляски вже відбувся землетрус, магнітуда якого складала 7,8 бали. А вчора, 28 липня, в тому ж районі відбувся землетрус магнітудою у 6,1 бали.