Про це повідомили на сторінці Північного командування ЗС США в Twitter.
У повідомленні зазначили, що російська субмарина перебуває не в американських територіальних водах, але за підводним човном уважно спостерігають. Військові не виключають ймовірність, що на кораблі сталася аварія і знадобиться допомога.
“Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки і Північне командування ЗС США уважно стежать за російським підводним човном, який помітили сьогодні біля Аляски”, – сказано в повідомленні.
До цього в ЗМІ з’являлися повідомлення про те, Росія значно збільшила кількість своїх фрегатів і новітніх підводних човнів в акваторії Чорного моря.
- В жовтні повідомлялося, що Російська Федерація проводить масштабну військову операцію з використанням 10 підводних човнів, з яких 8 – ядерні.