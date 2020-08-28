Біля берегів Аляски зафіксували російський підводний човен. На той момент він був в міжнародних водах і не представляв небезпеки.

Про це повідомили на сторінці Північного командування ЗС США в Twitter.

У повідомленні зазначили, що російська субмарина перебуває не в американських територіальних водах, але за підводним човном уважно спостерігають. Військові не виключають ймовірність, що на кораблі сталася аварія і знадобиться допомога.

“Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки і Північне командування ЗС США уважно стежать за російським підводним човном, який помітили сьогодні біля Аляски”, – сказано в повідомленні.

До цього в ЗМІ з’являлися повідомлення про те, Росія значно збільшила кількість своїх фрегатів і новітніх підводних човнів в акваторії Чорного моря.