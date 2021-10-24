У суботу, 23 жовтня, біля берегів Британської Колумбії (провінція Канади) виникла пожежа на контейнерах на вантажному судні, що перевозило хімікати для гірничодобувної промисловості.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Канадська берегова охорона евакуювала 16 членів екіпажу з судна MV Zim Kingston, а п’ятеро залишилися на борту, щоб боротися з пожежею.

Повідомляється, що нині горять десять контейнерів, і вогонь продовжує поширюватися, але саме судно не горить.

Канадська берегова охорона спільно з американськими колегами намагаються відшукати 40 контейнерів, що впали за борт.

Судно Zim Kingston йшло під мальтійським прапором і належить кіпрської Danaos Shipping Co Ltd.