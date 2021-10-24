Про це повідомляє агентство Reuters.
Канадська берегова охорона евакуювала 16 членів екіпажу з судна MV Zim Kingston, а п’ятеро залишилися на борту, щоб боротися з пожежею.
Повідомляється, що нині горять десять контейнерів, і вогонь продовжує поширюватися, але саме судно не горить.
Канадська берегова охорона спільно з американськими колегами намагаються відшукати 40 контейнерів, що впали за борт.
Судно Zim Kingston йшло під мальтійським прапором і належить кіпрської Danaos Shipping Co Ltd.
- Тонни мертвої риби вимило на берег лагуни Мар-Менор на південному сході Іспанії. Екологи у всьому звинувачують забруднення води через сільгоспдіяльність людини.
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