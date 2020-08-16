Про це повідомляє газета Le Mauricien.
Рятувальники вже підчепили буксири носову частину судна і почали її транспортування до місця затоплення в океані. Воно знаходиться не менше ніж за тисячу кілометрів від Маврикія.
Повідомляється, що кормова частина судна на даний момент залишається на рифі.
До цього прем’єр-міністр Маврикій оголосив, що майже все, що залишився на судні паливо вже було відкачано. Він заявив, що такі заходи повинні запобігти повторному розливання нафти і забруднення вод.
25 липня суховантаж Wakashio з 4 тисячами тонн нафтопродуктів на борту сів на мілину на прибережному рифі в районі морського заповідника Blue Bay.
5 серпня в обшивці судна утворилася пробоїна, з якої вилилося близько 1 тисячі тонн нафтопродуктів.
6 серпня уряд Маврикія оголосив режим надзвичайної ситуації і звернулося в ООН з проханням про термінову допомогу. Влада попросила направити в країну фахівців, а також обладнання з очищення морської води від нафти.
- У листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”.В результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера Delfi перевищила допустиму норму в 157 разів. За кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.