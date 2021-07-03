Про це повідомляє BBC.
З початку літа значно збільшилась кількість нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити в Європу з Північної Африки через Середземне море.
На човні, який переправляв мігрантів в Європу, були громадяни з Єгипту, Судану, Еритреї, Бангладешу. Біля берегів Тунісу в човна зламався двигун і він перевернувся. Вік нелегальних емігрантів – від 3 до 40 років.
Очільник Туніського Червоного Напівмісяця Монгі Слім повідомив, що їм вдалося врятувати 84 особи.
Влада Тунісу забезпечила врятованих мігрантів їжею, водою та житлом. Всіх помістили на карантин через можливий ризик зараження коронавірусом.
- Раніше біля берегів Тунісу затонув човен, на котрому могло бути 90 нелегальних мігрантів з Бангладешу. 33 з них вдалося врятуватися, близько 50 могли затонути.