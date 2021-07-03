Біля берегів Тунісу затонув човен, який перевозив мігрантів з лівійського порту в Європу. Їм потрібно було переплисти Середземне море.

Про це повідомляє BBC.

З початку літа значно збільшилась кількість нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити в Європу з Північної Африки через Середземне море.

На човні, який переправляв мігрантів в Європу, були громадяни з Єгипту, Судану, Еритреї, Бангладешу. Біля берегів Тунісу в човна зламався двигун і він перевернувся. Вік нелегальних емігрантів – від 3 до 40 років.

Очільник Туніського Червоного Напівмісяця Монгі Слім повідомив, що їм вдалося врятувати 84 особи.

Влада Тунісу забезпечила врятованих мігрантів їжею, водою та житлом. Всіх помістили на карантин через можливий ризик зараження коронавірусом.