У п'ятницю, 2 липня, майже відразу після зльоту з аеродрому в Гонолулу, в океан впав вантажний літак Boeing-737.

Про це повідомляє американське видання CNBC.

Внаслідок падіння літака постраждалих немає, оскільки людей на борту не було, а обох пілотів вдалося врятувати.

Попередня причина падіння літака – відмова двигунів.

В Управлінні цивільної авіації США повідомили, що пілотів літака врятували силами Берегової охорони.

A Boeing 737 cargo plane has gone down in the water off Honolulu after experiencing engine trouble; severity of crash, extent of rescue operation unclear at this time – sources pic.twitter.com/dTfSix4Sqt — CNBC Now (@CNBCnow) July 2, 2021

Коли виникла технічна проблема, пілоти намагалися повернутися до Гонолулу, але через брак часу довелося здійснити аварійну посадку на воду.