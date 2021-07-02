Про це повідомляє американське видання CNBC.
Внаслідок падіння літака постраждалих немає, оскільки людей на борту не було, а обох пілотів вдалося врятувати.
Попередня причина падіння літака – відмова двигунів.
В Управлінні цивільної авіації США повідомили, що пілотів літака врятували силами Берегової охорони.
A Boeing 737 cargo plane has gone down in the water off Honolulu after experiencing engine trouble; severity of crash, extent of rescue operation unclear at this time – sources pic.twitter.com/dTfSix4Sqt
— CNBC Now (@CNBCnow) July 2, 2021
Коли виникла технічна проблема, пілоти намагалися повернутися до Гонолулу, але через брак часу довелося здійснити аварійну посадку на воду.
- Авіалайнер Boeing 737 MAX 10 здійснив перший тестовий політ, що тривав дві години. Лайнер літав околицями Сіетла (штат Вашингтон).