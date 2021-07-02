Про це повідомляє американське видання CNBC.

Внаслідок падіння літака постраждалих немає, оскільки людей на борту не було, а обох пілотів вдалося врятувати.

Попередня причина падіння літака – відмова двигунів.

В Управлінні цивільної авіації США повідомили, що пілотів літака врятували силами Берегової охорони.

Коли виникла технічна проблема, пілоти намагалися повернутися до Гонолулу, але через брак часу довелося здійснити аварійну посадку на воду.

  • Авіалайнер Boeing 737 MAX 10 здійснив перший тестовий політ, що тривав дві години. Лайнер літав околицями Сіетла (штат Вашингтон).