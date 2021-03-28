Про це повідомляє Reuters.
Припускається, що два терориста-смертника підірвали себе в перший день Великоднього Страсного тижня.
Поліція повідомила, що парафіяни перебували всередині церкви під час вибуху.
На даний момент влада з’ясовує, вихідцями яких радикальних мереж були терористи, і чи був цей напад пов’язаний з недавніми арештами підозрюваних бойовиків.
У січні підрозділ по боротьбі з тероризмом вчинив наліт на укриття бойовиків в Макассарі і вбив двох чоловіків, підозрюваних поліцією в причетності до подвійних вибухів у філіппінській церкви в 2019 році, в результаті яких загинуло понад 20 осіб.
Бій Рафлі Амар, глава Національного агентства по боротьбі з тероризмом, назвав недільну атаку терористичним актом.
Мер Макассар Денні Поманто сказав, що вибух міг призвести до набагато більших жертв, якби він стався біля головних воріт церкви, а не біля бічного входу.
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— KOMPAS TV (@KompasTV) March 28, 2021
- 16 березня в американській Атланті і передмісті відбулися три збройні напади, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.