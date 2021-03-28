Біля католицької церкви в індонезійському місті Макассар стався потужний вибух, в результаті якого постраждали 14 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Припускається, що два терориста-смертника підірвали себе в перший день Великоднього Страсного тижня.

Поліція повідомила, що парафіяни перебували всередині церкви під час вибуху.

На даний момент влада з’ясовує, вихідцями яких радикальних мереж були терористи, і чи був цей напад пов’язаний з недавніми арештами підозрюваних бойовиків.

У січні підрозділ по боротьбі з тероризмом вчинив наліт на укриття бойовиків в Макассарі і вбив двох чоловіків, підозрюваних поліцією в причетності до подвійних вибухів у філіппінській церкви в 2019 році, в результаті яких загинуло понад 20 осіб.

Бій Рафлі Амар, глава Національного агентства по боротьбі з тероризмом, назвав недільну атаку терористичним актом.

Мер Макассар Денні Поманто сказав, що вибух міг призвести до набагато більших жертв, якби він стався біля головних воріт церкви, а не біля бічного входу.

Link Breaking News Ledakan Gereja Katedral Makassar, Laporan Langsung di Lokasi https://t.co/UYqKRvGfch pic.twitter.com/nvlAVdabbB — KOMPAS TV (@KompasTV) March 28, 2021