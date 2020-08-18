Про це повідомляє Reuters.
Коли президентський літак Air Force One здійснював посадку на авіабазі Ендрюс в околицях Вашингтона, журналіст з прес-пулу Білого дому зауважив біля нього дрон.
Військово-повітряні сили (ВПС) США прийняли і перевірили інформацію про безпілотник, нібито пролетів поруч.
Пізніше його вдалося перехопити у гольф-клубу.
“Дане питання вивчається … борт номер один в той день благополучно приземлився”, – пізніше повідомив військові.
- Дружина 44-го президента США Барака Обами, Мішель, назвала нинішнього американського лідера країни Дональда Трампа “неправильним”, закликавши голосувати за кандидата від Демократичної партії – Джо Байдена.