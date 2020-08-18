Під час посадки літака президента США Дональда Трампа близько Вашингтона один з журналістів помітив дрон. Пізніше його перехопили у гольф-клубу.

Про це повідомляє Reuters.

Коли президентський літак Air Force One здійснював посадку на авіабазі Ендрюс в околицях Вашингтона, журналіст з прес-пулу Білого дому зауважив біля нього дрон.

Військово-повітряні сили (ВПС) США прийняли і перевірили інформацію про безпілотник, нібито пролетів поруч.

Пізніше його вдалося перехопити у гольф-клубу.

“Дане питання вивчається … борт номер один в той день благополучно приземлився”, – пізніше повідомив військові.