Біля Одеського СІЗО активісти палили фаєри та обклеїли стіну плакатами зі Стерненком

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Під одеське СІЗО приїхали близько трьох десятків одеситів. Перед цим вони провели акцію протесту біля Дюка.

Мітингувальники палили фаєри та вигукували “Руки геть від Стерненка”.

В Одесі люди вийшли на акцію підтримки Стерненка:

Учасники акції також розмалювали паркан СІЗО трафаретами з зображенням Стерненка й написом “Руки геть від Стерненка”.

Фото: #Букви

Акція на підтримку Стерненка

О 20:00 на вулиці Банковій в Києві розпочалася багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка. #Букви вели онлайнову трансляцію з мітингу.

На місце стягнуто чимало силовиків. Кордон правоохоронців блокував доступ протестувальників до Офісу президента, активісти час від часу намагалися прорватися через нього та вимагали, аби до них вийшов президент Володимир Зеленський. Однак силовики відтісняли їх, зокрема, застосовуючи газ.

Впродовж 3 годин, які тривала акція на Банковій, між протестувальниками та правоохоронцями виникали сутички. Активісти закидали правоохоронців фаєрами та снігом, петардами.

Близько 21:30 почали з’являтися повідомлення про перших постраждалих та затриманих під час акції.

Одночасно акції протесту проходили у Львові, Одесі, Рівному, Житомирі та інших містах України.

Ув’язнення Стерненка

Нагадаємо, сьогодні Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.

В залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок.

Активісти, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, розлютив вирок – під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.

Про справу, за якою Стерненко отримав вирок у деталях — в матеріалі #Букв.