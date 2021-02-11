У Києві біля Офісу президента на вулиці Банковій з'явилася локація до Дня закоханих — "будиночок кохання".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Біля Офісу президента встановили фотозону та святкову локацію до дня закоханих — намет у червоно-рожевих кольорах з написами “love”.

Всередині намету розташовані карнизи для “замків кохання”, на яких пара може написати свої імена та чіпляти у наметі.

Замки видають усім охочим безплатно.

“Можна повішати свої замочки, а можна й наші. Ми їх видаємо безплатно усім охочим парам”, – розповів працівник локації.

Святкова локація розташована на тому ж місці, де раніше була резиденція Святого Миколая.