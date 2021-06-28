Влада островів Теркс і Кайкос (Британська заморська територія в Карибського морі) повідомили, що виявили човен із 20 мертвими людьми на борту, серед яких двоє дітей.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Зараз правоохоронні органи намагаються встановити особи загиблих та причини смерті.

Рибалки помітили маленький човен у четвер вранці і попередили морський відділок Королівської поліції островів Теркс і Кайкос, які і відбуксирували судно до берега.

Комісар поліції Тревор Боттінг сказав, що човен, схоже, прибув з-за меж Карибського моря.

Зазначається, що Теркс і Кайкос залучають зневірених гаїтян, які прагнуть втекти з убогої країни.

У червні 2020 року уродженець Шрі-Ланки канадський громадянин Шрікаджамукам Челлі визнав себе винним перед судом островів Теркс і Кайкос за звинуваченням у торгівлі людьми і був засуджений до 14 місяців тюремного ув’язнення. Він був екстрадований до Флориди і 24 лютого засуджений до 32 місяців тюремного ув’язнення за змову з метою контрабанди людей в Сполучені Штати.

Челлі був спійманий у серпні 2019 року на човні зі 158 людьми, в тому числі 28 громадянами Шрі-Ланки. Вони сказали слідчим, що направляються в Сполучені Штати.