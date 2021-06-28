Про це повідомляє агентство Associated Press.
Зараз правоохоронні органи намагаються встановити особи загиблих та причини смерті.
Рибалки помітили маленький човен у четвер вранці і попередили морський відділок Королівської поліції островів Теркс і Кайкос, які і відбуксирували судно до берега.
Комісар поліції Тревор Боттінг сказав, що човен, схоже, прибув з-за меж Карибського моря.
Зазначається, що Теркс і Кайкос залучають зневірених гаїтян, які прагнуть втекти з убогої країни.
У червні 2020 року уродженець Шрі-Ланки канадський громадянин Шрікаджамукам Челлі визнав себе винним перед судом островів Теркс і Кайкос за звинуваченням у торгівлі людьми і був засуджений до 14 місяців тюремного ув’язнення. Він був екстрадований до Флориди і 24 лютого засуджений до 32 місяців тюремного ув’язнення за змову з метою контрабанди людей в Сполучені Штати.
Челлі був спійманий у серпні 2019 року на човні зі 158 людьми, в тому числі 28 громадянами Шрі-Ланки. Вони сказали слідчим, що направляються в Сполучені Штати.