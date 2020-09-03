У Шевченківському районі Києві зайнялася квартира у 25-поверховому ЖК "Зелений острів 2".

Про це повідомляють #Букви.

Близько 17 години у четвер, 3 вересня, на вулиці вул. Сікорського, 4, що неподалік від будівлі посольства США, сталася пожежа.

За даними ДСНС, зайнялася квартира на 24 поверсі 25-поверхового ЖК “Зелений острів 2”. Її власник врятований.

Як повідомляють очевидці, гасіння пожежі ускладнює те, що пожежні крани не дістають до цього поверху. Крім того, припарковані біля ЖК авто заважали проїзду пожежників.

Наразі до ліквідації вогню залучено 43 працівники ДСНС та 11 одиниць техніки.