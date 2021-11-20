Біля Сан-Дієго (штат Каліфорнія) інкасатори якимсь чином загубили мішки з грошима. Після цього купюри, які валялися на дорозі, почали збирати проїжджі водії. Однак, історія закінчилася "справедливістю".

Про це повідомляє ВВС.

Невідомо як це сталося, але з інкасаторського автомобіля випало кілька мішків з купюрами, які розлетілися по дорозі. Першими з автомобілів почали виходити ті, хто побачив, як випали мішки. Вони не розгубилися та почали збирати купюри й фільмувати це на відео.

Однак інкасатори відразу викликати поліціянтів та попередили, що за привласнення грошей може бути кримінальна відповідальність.

До того, як на місце прибули представники правоохоронців, американці збирали купюри просто в пакети та намагалися поїхати з місця події, але інкасатори заблокували дорогу.

Закінчилось все тим, що трьох американців таки заарештували, а решту змусили повернути “знайдені купюри”.

Офіцер Каліфорнійського дорожнього патруля Джим Беттенкур розповів, що, можливо, інкасатори ненадійно зачинили двері броньованого фургона, тому мішки з грошима й випали.

Важливо, що багато грошей назбирати не вдавалось, бо, переважно, це були купюри по 1 та 20 доларів. Приблизно 12 людей все знайдене повернули поліціянтам.

Скільки грошей було втрачено – невідомо.