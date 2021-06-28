Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

“Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі негайно перевірити ситуацію на судні MSC MESSINA, серед членів екіпажу якого можуть бути громадяни України”, — зазначив він.

.@DmytroKuleba доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі негайно перевірити ситуацію на судні MSC MESSINA, серед членів екіпажу якого можуть бути громадяни України. https://t.co/kAInvub0nY — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 28, 2021

Це судно прямувало з міста Коломбо (Шрі-Ланка) до Сінгапуру. Берегова охорона Індії повідомила про пожежу в машинному відділені судна та відсутність одного з 28 членів екіпажу 25 червня.

26 червня сповістили про 1 втрату на судні.

Станом на 27 червня плавзасіб відбуксовано в напрямку Сингапуру. Як сповіщається, судно у “стабільному” стані.

Видання Seafarers Journal повідомило, що на судні нібито перебувають одеські моряки, і один з них загинув внаслідок пожежі.

“У соцмережах повідомляється, що в машинному відділенні згорів 20-річний моряк з Одеси. Це був його другий рейс. Решта членів екіпажу перебувають на аварійному судні”, — пише видання, не надаючи посилання на відповідні повідомлення.