Про це повідомляє The Guardian.
Рятувальники знайшли 33 нелегалів, які вчепилися за нафтову платформу в Середземному морі.
В Міністерстві оборони Тунісу підтвердили цю інформацію, додавши, що мігранти намагалися потрапити через море з Лівію до Європи.
“Врятувалося 33 особи, очевидно, з Бангладеш… Як мінімум 50 зникли безвісти”, – сказав прессекретар Міжнародної організації з міграції (МОМ) Флавіо Ді Джакомо.
Човен, на якому було понад 90 осіб, вийшов в море в неділю з лівійського порту Зувар.
Яка причина того, що човен затонув – невідомо. Як правило, нелегальні мігранти часто пливуть на перевантажених суднах та в нічний час чи негоду, аби не потрапити на очі береговій охороні.
За офіційними даними ООН, у 2020 році в водах Середземного моря загинули понад 1,2 тис. мігрантів. Більшість з них пропливла більш ніж половину шляху. Як правило, нелегальні мігранти збираються в Лівії, а звідти їх морем відправляють до Європи.
- 6 серпня сенат Італії прийняв постанову, згідно якої передбачаються штрафи до 1 мільйона євро благодійним організаціям, які рятують мігрантів в Середземному морі.
- У грудні минулого року міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвини заявив, що суднам з врятованими мігрантами заборонено заходити в порти країни.