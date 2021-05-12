Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters, посилаючись на дані Філіппінського інституту вулканології і сейсмології (Phivolcs).
Зазначається, що слід очікувати підземних поштовхів, але землетрус, який стався на глибині 112 км, навряд чи завдасть шкоди.
“Оскільки це глибокий землетрус, він відбувся на великій території”, – зазначив глава Phivolcs Ренато Солідум.
Він також додав, що загрози цунамі немає.
Епіцентр землетрусу знаходився в провінції Міндоро і відчувався в столиці країни Манілі.
Країна Південно-Східної Азії знаходиться в геологічно активному Тихоокеанському вогняному кільці і відчуває часті землетруси, особливо на півдні.
- На південному заході Ірану вздовж Перської затоки стався землетрус магнітудою 5,9. Загалом зафіксували близько 10 поштовхів.