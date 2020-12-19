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Біля узбережжя Нігерії пірати взяли в полон 6 українських моряків

У Гвінейській затоці біля узбережжя Нігерії озброєні пірати атакували албанське судно Stevia, захопивши в полон вісім членів екіпажу, серед яких шестеро українців.

Субота, 19 грудня 2020, 21:23

Відповідне повідомлення з посиланням на доньку одного із захоплених моряків було опубліковане на морському порталу Seafarers Journal у Facebook.

Зазначається, що інцидент стався ще 16 грудня, однак офіційної інформації судновласник досі не оприлюднив.

“Звертаюся до вас за допомогою. У Нігерії було взято в полон 8 осіб (6 українців) з суховантажу Stevia, господарями якого з травня 2020 року стали албанці. Серед заручників мій тато — Резніченко Семен Іванович (40 років), старший помічник капітана, громадянин України. На жаль, імена інших членів екіпажу, які потрапили в полон, мені невідомі” – розповіла донька українського моряка.

Попри відсутність точної інформації про захоплених, дівчина назвала посади українців, які опинилися в полоні. Так, за її словами, заручниками піратів стали капітан судна, два його помічники, старший механік, електромеханік та вайпер.

Окрім них у полоні знаходяться також два громадянини Албанії.

Також дівчина додала, що сторона судновласника та агента ніякої інформації про надзвичайну ситуацію не дає, з родичами на зв’язок не виходить, на листи, повідомлення, дзвінки не відповідає. У родичів моряків немає ніякої інформації про своїх близьких і стан їхнього здоров’я.

У Міністерстві закордонних справ агенству “Укрінформ” захоплення піратами шістьох українських моряків із судна Stevia біля берегів Нігерії.

“Так, нам відомо про цю ситуацію. У результаті піратського нападу на зазначене судно біля узбережжя Нігерії 16 грудня в полон було захоплено 8 членів екіпажу, у тому числі 6 громадян України”, – сказав він.

За його словами, судновласником є албанська компанія. Тому посольства України в Нігерії та Албанії вживають відповідних заходів реагування.

Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України та причетних українських посольств, запевнив речник відомства.

  • В травні повідомлялося, що українських моряків, яких раніше захопили пірати біля берегів Африки, звільнили з полону.
Теги: моряки, МЗС України, моряки, Нигерия, пираты

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