Біля берегів Румунії затонув суховантаж Volgo Balt 179. Всі 13 членів екіпажу — 12 чоловіків і одна жінка — громадяни України. Як мінімум двоє людей загинули.

Про це повідомляє румунський портал Hotnews.ro.

Корабель Volgo Balt 179 під прапором Коморських островів вийшов з російського порту в Ростові-на-Дону і прямував в румунський порт Констанца. Екіпаж корабля складався з 13 громадян України (12 чоловіків і одна жінка).

Інцидент стався в Чорному морі, на відстані приблизно 70 морських миль від Констанца.

За попередніми даними, двоє людей загинули.

Як повідомляє компанія Grup Servicii Petroliere, на даний момент врятовані 10 осіб, які перебувають в госпіталі корабля GSP Falcon і отримують необхідну допомогу.

Одного члена екіпажу поки не знайшли, рятувальна операція триває.

За даними агентства Agerpres, судно належало російській компанії, проте в пресслужбі Росморрічфлоту це спростували.

Загальна вантажопідйомність судна становила 3500 тонн, а довжина – 114 метрів. Volgo Balt 179 був побудований в 1973 році.