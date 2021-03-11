Про це повідомляє румунський портал Hotnews.ro.
Корабель Volgo Balt 179 під прапором Коморських островів вийшов з російського порту в Ростові-на-Дону і прямував в румунський порт Констанца. Екіпаж корабля складався з 13 громадян України (12 чоловіків і одна жінка).
Інцидент стався в Чорному морі, на відстані приблизно 70 морських миль від Констанца.
За попередніми даними, двоє людей загинули.
Як повідомляє компанія Grup Servicii Petroliere, на даний момент врятовані 10 осіб, які перебувають в госпіталі корабля GSP Falcon і отримують необхідну допомогу.
Одного члена екіпажу поки не знайшли, рятувальна операція триває.
За даними агентства Agerpres, судно належало російській компанії, проте в пресслужбі Росморрічфлоту це спростували.
Загальна вантажопідйомність судна становила 3500 тонн, а довжина – 114 метрів. Volgo Balt 179 був побудований в 1973 році.
- Раніше повідомлялося, що у районі північної турецької провінції Бартин затонуло вантажне судно “Арвін”, яке йшло під прапором Палау, а серед членів екіпажу є українці.