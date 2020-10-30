Про це повідомляє британське агентство ВВС.
За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 7,0 відчувався навіть в Афінах і Стамбулі.
Турецька влада оцінює силу землетрусу в 6,6 бала. В Управлінні із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) повідомили, що епіцентр поштовхів знаходився в Егейському морі біля узбережжя провінції Ізмір.
Підземні поштовхи відчувалися на території декількох турецьких провінцій. Найбільше постраждало місто Ізмір, де були зруйновані не менше 20 будинків. У результаті люди опинилися в пастці під завалами, повідомляє агентство Reuters. Налякані підземними поштовхами жителі в паніці вибігали на вулиці.
VIDEO — Building collapses after damage sustained in Izmir earthquakehttps://t.co/ZQDw7t0GU3 pic.twitter.com/uzbfXAjYXh
— DAILY SABAH (@DailySabah) October 30, 2020
VIDEO — Building seen crumbling after strong earthquake in western Turkey’s Izmirhttps://t.co/ZQDw7t0GU3 pic.twitter.com/qaMzjQ69C2
— DAILY SABAH (@DailySabah) October 30, 2020
Наразі відомо, що в Ізмірі чотири людини загинули і 120 отримали поранення (про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреддін Коджа).
На фото і відео з місця події видно, як в місті під завалами шукають тих, хто вижив.
VIDEO — Footage shows building destroyed by powerful tremor that struck western Turkeyhttps://t.co/ZQDw7t0GU3 pic.twitter.com/OiSkUnm1Cj
— DAILY SABAH (@DailySabah) October 30, 2020
İzmir’den gelen görüntüler. #deprem pic.twitter.com/JLWWqX1WXM
— Pusholder (@pusholder) October 30, 2020
Є інформація, що підземні поштовхи спровокували міні-цунамі, яке затопило Ізмір і порт грецького острова Самос. Землетрус також пошкодив ряд будівель на острові. Місцевих жителів закликали триматися подалі від прибережних районів.
Землетрус відчувався також на грецькому острові Крит.
Варто відзначити, що і Туреччина, і Греція розташовані на лініях тектонічних розломів, і землетруси в цьому регіоні є звичним явищем.
Наприклад, у 1999 році сильний землетрус у турецькому місті Ізміт, забрав життя близько 17 000 людй.
У 2011 році в результаті землетрусу в турецькому місті Ван на сході країни загинуло понад 500 осіб.
İzmir’den gelen görüntüler. #deprem pic.twitter.com/N1urGSVKfo
— Pusholder (@pusholder) October 30, 2020
Listen to the shoutings of the people, after a earthquake, when a man asks ‘is there anybody out there?’ #izmir #deprem pic.twitter.com/MF8llKf8bO
— de Jonge Turken (@deJongeTurken) October 30, 2020
- Рано вранці 22 липня біля узбережжя Аляски (США) стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала.
- 14 червня в провінції Бінгель на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,7 бала.