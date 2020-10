Про це повідомляє британське агентство ВВС.

За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 7,0 відчувався навіть в Афінах і Стамбулі.

Турецька влада оцінює силу землетрусу в 6,6 бала. В Управлінні із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) повідомили, що епіцентр поштовхів знаходився в Егейському морі біля узбережжя провінції Ізмір.

Підземні поштовхи відчувалися на території декількох турецьких провінцій. Найбільше постраждало місто Ізмір, де були зруйновані не менше 20 будинків. У результаті люди опинилися в пастці під завалами, повідомляє агентство Reuters. Налякані підземними поштовхами жителі в паніці вибігали на вулиці.

VIDEO — Building seen crumbling after strong earthquake in western Turkey’s Izmir https://t.co/ZQDw7t0GU3 pic.twitter.com/qaMzjQ69C2

Наразі відомо, що в Ізмірі чотири людини загинули і 120 отримали поранення (про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреддін Коджа).

На фото і відео з місця події видно, як в місті під завалами шукають тих, хто вижив.

Є інформація, що підземні поштовхи спровокували міні-цунамі, яке затопило Ізмір і порт грецького острова Самос. Землетрус також пошкодив ряд будівель на острові. Місцевих жителів закликали триматися подалі від прибережних районів.

Землетрус відчувався також на грецькому острові Крит.

Варто відзначити, що і Туреччина, і Греція розташовані на лініях тектонічних розломів, і землетруси в цьому регіоні є звичним явищем.

Наприклад, у 1999 році сильний землетрус у турецькому місті Ізміт, забрав життя близько 17 000 людй.

У 2011 році в результаті землетрусу в турецькому місті Ван на сході країни загинуло понад 500 осіб.

Listen to the shoutings of the people, after a earthquake, when a man asks ‘is there anybody out there?’ #izmir #deprem pic.twitter.com/MF8llKf8bO

