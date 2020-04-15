Про це він написав у Twitter.
“Призупинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я під час світової кризи охорони здоров’я настільки небезпечно, наскільки це і звучить. Їх робота сповільнює поширення COVID-19, і якщо ця робота буде припинена, жодна інша організація не зможе їх замінити”, – заявив він.
Гейтс також наголосив, що сьогодні світ потребує ВООЗ більше, ніж будь-коли.
- Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я через можливе приховування фактів щодо поширення коронавірусу на ранніх етапах. Трамп вважає, що якби ВООЗ заздалегідь повідомила світові про важливість протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусу, то пандемії можна було б уникнути. Але, як вважає американський лідер, ВООЗ і Китай могли приховувати цю інформацію на початковому етапі поширення інфекції.