Про це він написав у Twitter.

“Призупинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я під час світової кризи охорони здоров’я настільки небезпечно, наскільки це і звучить. Їх робота сповільнює поширення COVID-19, і якщо ця робота буде припинена, жодна інша організація не зможе їх замінити”, – заявив він.

Гейтс також наголосив, що сьогодні світ потребує ВООЗ більше, ніж будь-коли.