Пандемія коронавірусу — це виклик усьому людству. Уже завдано величезної шкоди здоров'ю, багатству і благополуччю. Це схоже на світову війну, за винятком того, що в цьому випадку ми все на одній стороні. Кожен може зробити свій внесок в це протистояння. Я бачу вихід у глобальних інноваціях, як ключ до обмеження шкоди. Це охоплює інновації в області тестування, лікування, вакцин і політики, спрямовані на обмеження поширення при мінімізації збитків для економіки та благополуччя.

#Букви публікують блог мільярдера, філантропа і засновника компанії Microsoft Білла Гейтса.

Ситуація змінюється щодня, з’являється багато інформації, часто суперечливої, в якій може бути важко розібратися. Це також може звучати так, як ніби у нас є всі наукові досягнення, необхідні для того, щоб заново відкрити економіку, але насправді ми цього не робимо. Я сподіваюся, що, наведені нижче, пункти, допоможуть людям зрозуміти, що відбувається, зрозуміти нововведення, які нам все ще потрібні, і прийняти обгрунтовані рішення по боротьбі з пандемією.

Експоненціальне зростання і спад

На першому етапі пандемії ми спостерігали експоненціальне поширення в ряді країн, починаючи з Китаю, а потім по всій Азії, Європі та США. Число інфекцій подвоювалась по багато разів кожен місяць. Якби поведінка людей не змінилося, то велика частина населення була б заражена. Змінюючи поведінку, в багатьох країнах рівень почав знижуватися.

Експоненціальне зростання не є інтуїтивним. Якщо ви скажете, що 2 відсотки населення заражені, і це буде подвоюватися кожні вісім днів, і через 40 днів велика частина людства буде заражена. Великою перевагою зміни поведінки є різке зниження рівня зараження, щоб замість подвоєння через кожні вісім днів він знижувався кожні вісім днів.

Ми використовуємо те, що називається швидкістю поширення, або R0. Щоб обчислити, скільки нових інфекцій викликано більш ранньою інфекцією. R0 важко виміряти, але ми знаємо, що він нижче 1,0.

Якщо кожна інфекція переходить від 2,0 випадку до 0,7, то через 40 днів у вас буде одна шоста частина інфекцій замість 32 разів більше. Це в 192 рази менше. Ось ще один спосіб подумати про це: якщо ви почали зі 100 інфекціями в суспільстві, через 40 днів у вас буде 17 інфекцій з нижчим R0 і 3200 з вищим.

Експерти зараз обговорюють, як довго підтримувати R0 на дуже низькому рівні, щоб знизити кількість справ до початку відкриття.

Експонентний спад ще менш інтуїтивний. Багато людей будуть приголомшені, що в багатьох місцях ми перейдемо від лікарень, перевантажених у квітні, до безлічі порожніх ліжок в липні. Хлист буде збивати з пантелику, але це неминуче з експоненційної природи інфекції.

У міру наближення літа в деяких місцях, де зберігаються зміни в поведінці, спостерігається експоненціальний спад. Однак, коли поведінка знову стане звичайною, в деяких місцях інфекція повернеться до експоненціального зростання і картина буде складнішою, ніж сьогодні. Картина захворюваності стане більш неоднорідною.

Чи не занадто радикально ми відреагували?

Люди задаються питанням, на скільки виправданими були заходи зміни поведінки. У переважній більшості випадків відповідь — так. Могло бути кілька регіонів, в яких число випадків ніколи б не призвело до великої кількості інфекцій і смертей, але заздалегідь знати, де так могло статися, — неможливо. Зміни дозволили нам уникнути мільйонів смертей і величезної завантаженості лікарень, що також призвело б до збільшення смертності від інших причин.

Економічна ціна, яку ми за це заплатили безпрецедентна. Зростання безробіття відбувається швидше, ніж будь-коли це було раніше. Цілі сектора економіки закриті. Важливо розуміти, що це не просто результат урядової політики, яка обмежує діяльність. Коли люди чують, що інфекційне захворювання широко поширюється, вони змінюють свою поведінку. У нас не було цього вибору.

Більшість людей вважали за краще б не ходити на роботу, в ресторани або в поїздки, щоб не заразитися і не заразити людей похилого віку у своєму будинку. Урядові вимоги забезпечили, щоб достатня кількість людей змінили свою поведінку, щоб рівень відтворення хвороби знижувався. Саме це дасть можливість потім відновити деякі види діяльності.

В багатших країнах спостерігається зниження рівня інфекцій, і вони починають замислюватися про послаблення режиму. Навіть якщо уряд послабить обмеження на поведінку, не всі відразу відновиться. Буде потрібно якісна комунікація, щоб пояснити людям ризики, щоб вони не знімали маски, але відчували себе комфортно, повертаючись в офіси та школи. Люди по-різному будуть дотримуватися правил і лідери повинні заохочувати дотримання.

Відмінності між країнами

Пандемія торкнулася не всі країни однаково. Почалося все з Китаю. Вони оголосили сувору ізоляцію і всебічне тестування, щоб зупинити поширення. Постраждали багатші країни, в які приїжджає більше людей з усього світу. Країни, які швидко провели масове тестування і ввели ізоляцію, уникли широкомасштабного зараження. Переваги ранніх дій також означали, що цим країнам не потрібно було згортати свою економіку так, як довелося іншим.

Здатність проводити широкомасштабні тестування також різна. Неможливо перемогти ворога, якого ми не бачимо. Тому, тестування має вирішальне значення для того, щоб взяти хворобу під контроль і почати заново відкривати економіку.

До теперішнього часу в країнах, що розвиваються країни, таких як Індія і Нігерія, зареєстровано невелику кількість випадків від глобального числа інфекцій. Одним із пріоритетів для нашого фонду було допомогти прискорити тестування в цих країнах, щоб вони знали свою ситуацію. Якщо пощастить, деякі фактори, які ми ще не розуміємо, наприклад, як погода може вплинути на поширення вірусу, допоможуть запобігти великомасштабній інфекції в цих країнах.

Однак ми повинні виходити з того, що динаміка захворювання така ж, як і в інших країнах. Навіть попри те, що їх населення непропорційно молоде, що, як правило, означає меншу кількість смертей від COVID-19. Ця перевага майже напевно нівелюється тим, що імунна система багатьох людей з низьким рівнем доходу ослаблена такими станами, як недоїдання або ВІЛ. І чим менш розвинена економіка країни, тим складніше ввести обмежувальні заходи, що знижують швидкість розмноження вірусу.

Якщо ви живете в міських нетрях і працюєте неофіційно, щоб вижити й прогодувати свою сім’ю кожен день, вам буде нелегко уникнути контакту з іншими людьми. Крім того, системи охорони здоров’я в цих країнах мають набагато меншими можливостями, тому навіть забезпечити кисневу терапію всім, хто її потребує, буде складно. На жаль, цілком можливо, що загальна смертність в країнах, що розвиваються буде набагато вище, ніж в розвинених країнах.

Що ми повинні вивчити

Наші знання про хвороби допоможуть нам з інструментами та політикою. Є ряд ключових чинників, які ми досі не розуміємо. Зараз проводиться ряд досліджень. Глобальне співробітництво з цих питань вражає, і до літа ми дізнаємося набагато більше.

Хвороба сезонна або залежить від погоди?

Майже всі респіраторні віруси (груп і, в тому числі, COVID-19) є сезонними. Це буде означати, що влітку буде менше інфекцій, що може дати нам перепочинок до осені. Однак, ми бачимо, що новий коронавірус поширюється в Австралії та інших місцях в південній півкулі, де пори року протилежні нашим, тому, ми можемо припустити, що вірус — несезонний.

Як багато людей можуть заразити ті, у кого вірус не проявляє симптомів? А як щодо людей, які одужали й мають якийсь залишковий вірус — наскільки вони заразні?

Комп’ютерні моделі показують, що якщо у багатьох людей немає симптомів, то набагато важче це встановити без повторного зараження. Існує багато розбіжностей з приводу того, скільки зараження відбувається за такою логікою, але точно ми не знаємо. Багато людей з вірусом не повідомляють про симптоми, і деякі з них можуть в кінцевому заразити інших.

Чому молоді люди мають менший ризик серйозно захворіти, коли вони заражаються? Розуміння динаміки тут допоможе нам зважити ризики відкриття шкіл. Це складне питання, тому що навіть якщо молоді люди не хворіють так часто, вони все ж можуть бути переносниками.

Які симптоми вказують на те, що ви повинні пройти тестування? Деякі країни вимірюють температуру, як первинний скринінг. Якщо це допоможе нам знайти більше потенційних випадків, ми могли б використовувати його в аеропортах і на великих зібраннях. Ми повинні націлити тести, які ми проводимо, на найбільші групи ризику, бо у нас недостатньо тестів для всіх.

Які види діяльності викликають найбільший ризик зараження? Потрібно поміняти підходи для багатьох видів колективних зборів і занять, наприклад, для відвідування церкви.

Хто найбільш схильний до цієї хвороби? Ми знаємо, що люди похилого віку піддаються набагато більшому ризику як важку хворобу, так і смерті. Розуміння того, як стать, раса і супутні захворювання впливають на це, знаходиться в стадії розробки.

Роль Фонду Гейтса

У звичайний час Фонд Гейтса вкладає більш ніж половину своїх ресурсів в зниження смертності від інфекційних захворювань. Ці захворювання є причиною того, що діти в бідних країнах у 20 разів частіше помирають у віці до п’яти років, ніж діти в заможній країні. Ми вкладаємо кошти в розробку нових методів лікування і вакцин від цих захворювань і забезпечуємо їх доставку всім, хто їх потребує. Захворювання включають ВІЛ, малярію, туберкульоз, поліомієліт і пневмонію.

Всякий раз, коли виникає така епідемія, як Ебола, ТОРС або Зика, ми працюємо з урядами та приватним сектором, щоб допомогти змоделювати ризики та допомогти мобілізувати ресурси для створення нових інструментів, щоб зупинити епідемію. Саме через такого досвіду я говорив про те, що світ не готовий до респіраторної епідемії під час свого виступі на TED ще у 2015 році.

Тепер, коли епідемія вибухнула, ми застосовуємо наш досвід для знаходження кращих ідей в кожній області для забезпечення їх повного просування вперед. Понад 100 груп займаються лікуванням, а ще 100 – вакцинами. Важливо поглянути на кожен проєкт, щоб побачити не тільки його шанси на роботу, але де потрібно збільшити фінансування, щоб допомогти всьому світу.

Одним з термінових дій є збір грошей для розробки нових інструментів. Це мільярди, які нам потрібно витратити, щоб ми могли заощадити трильйони. Кожен додатковий місяць, необхідний для отримання вакцини, — це місяць, коли економіка простоює. Проте, неясно, як країни зберуться разом для координації фінансування. Між урядами, Всесвітньою організацією охорони здоров’я, приватним сектором і нашим фондом ведеться багато дискусій про те, як організувати ці зусилля.

Інновації, щоб перемогти ворога

Під час Другої світової війни величезна кількість інновацій, включаючи радари, торпеди й інші, допомогли швидше закінчити війну. Це буде те ж саме з пандемією. Я ділю інновації на п’ять категорій: лікування, вакцини, тестування, відстеження контактів і політика відкритості. Без досягнень в кожній з цих областей ми не можемо повернутися до звичайного бізнесу або зупинити вірус.

Лікування

Кожного тижня ви будете читати про нові ідеї лікування, які випробуються, але більшість з них зазнають невдачі. Проте, я налаштований оптимістично. Деякі з цих методів лікування значно зменшать тягар хвороб. Деякі з них буде легше доставляти в багаті країни, ніж в країни, що розвиваються, а деяким потрібен час для масштабування. Деякі з них можуть бути доступні влітку або восени.

Якщо навесні 2021 роки люди підуть на великі публічні заходи — наприклад, на гру або концерт на стадіоні — це відбудеться тому, що у нас з’явиться лікування. Важко точно визначити, що це за поріг, але я підозрюю, що він становитиме близько 95%; тобто нам потрібно успішне лікування в 95% випадків, щоб люди знову відчули себе в безпеці на великих громадських заходах.

Хоча можливо, що комбінація процедур матиме ефективність понад 95%, хоча це й малоймовірно. Якщо наші кращі методи лікування зменшать смертність менш ніж на 95%, то нам все одно знадобиться вакцинація, перш ніж ми зможемо повернутися до нормального життя.

Один з можливих способів лікування включає збір крові у пацієнтів, які одужали від COVID-19, перевірку на відсутність в ній коронавірусу та інших інфекцій, а також надання плазми хворим людям.

Провідні компанії в цій області працюють разом, щоб отримати стандартний протокол, щоб побачити, чи працює метод. Їм доведеться виміряти кожного пацієнта, щоб побачити, наскільки сильні його антитіла. Цей підхід полягає в тому, щоб взяти плазму і сконцентрувати її в з’єднання під назвою гіперімунний глобулін.

Фонд підтримує консорціум більшості провідних компаній, що працюють в цій галузі, щоб прискорити оцінку і, якщо процедура спрацює, бути готовою до її розширення. Ці компанії розробили Plasma Bot, щоб допомогти видужалим пацієнтам з COVID-19 жертвувати плазму для цих цілей.

Ще один потенційний спосіб лікування включає визначення антитіл, які продукуються імунною системою людини. Після того, як ці антитіла були виявлені, вони можуть бути виготовлені та використані в якості лікування або в якості способу запобігання захворювання (в цьому випадку його називають пасивною імунізацією). Цей підхід на основі антитіл також має хороші шанси на успіх. Терміни виготовлення в кращому випадку — близько семи місяців.

Існує клас препаратів, званих противірусними, які перешкоджають функціонуванню або розмноженню вірусу. Фармацевтична промисловість створила дивовижні противірусні препарати, щоб допомогти людям з ВІЛ, хоча потрібно десятиліття, щоб створити велику бібліотеку дуже ефективних потрійних ліків. Для нового коронавірусу провідним кандидатом на ліки в цій категорії є Ремдесівір ґілеадеянин, який зараз знаходиться на стадії випробувань. Він був створений для еболи. Якщо це виявиться корисним, то виробництво доведеться значно збільшити.

Нещодавно фонд звернувся до фармацевтичних компаній з проханням надати доступ до їх списку розроблених противірусних препаратів, щоб дослідники побачити, які з них повинні пройти випробування на людях. Всі фармацевтичні компанії відреагували дуже швидко, тому перевіряється довгий список антивірусних препаратів.

Інший клас препаратів працює шляхом зміни реакції людського організму на вірус. Фонд фінансує випробування, які дадуть уявлення про те, чи працює він на COVID-19 до кінця травня. Схоже, що вигоди будуть, в кращому випадку, скромними. Інший тип препарату, який змінює реакцію людини на вірус, називається модулятором імунної системи. Ці препарати були б найбільш корисні для серйозних захворювань на пізній стадії.

Вакцина

Вакцини врятували більше життів, ніж будь-який інший інструмент в історії. Віспа, яка вбивала мільйони людей щороку, була ліквідована за допомогою вакцини. Нові вакцини зіграли ключову роль в зниженні дитячої смертності.

Якщо не брати до уваги чудодійного лікування, на яке ми не можемо розраховувати, єдиним способом повернути світ туди, де він був до появи COVID-19, це високоефективна вакцина, що запобігатиме захворюванню.

На жаль, типовий час розробки вакцини проти нового захворювання становить понад п’ять років. Дослідники можуть заощадити час, стискаючи фази випробувань. Попри це, ніхто не знає заздалегідь, який підхід до вакцин буде працювати, тому деякі з них повинні бути профінансовані, щоб вони могли просуватися повним ходом. Багато з вакцинних підходів зазнають невдачі, тому що вони не будуть генерувати досить сильну імунну відповідь для забезпечення захисту.

Вчені відчують це протягом трьох місяців після тестування даної вакцини на людях, вивчаючи утворення антитіл. Особливий інтерес викликає питання про те, чи захистить вакцина літніх людей, чия імунна система також не реагує на вакцини. РНК-вакцина значно відрізняється від звичайної вакцини. Наприклад, щеплення від грипу містить шматочки вірусу грипу, які імунна система вашого організму вчиться атакувати. Це те, що дає вам імунітет. Використовуючи РНК-вакцину, а не вводячи фрагменти вірусу, ви даєте організму генетичний код, необхідний для виробництва великої кількості копій цих фрагментів. Коли імунна система бачить вірусні фрагменти, вона вчиться атакувати їх. РНК-вакцина по суті перетворює ваше тіло у своє власне підрозділ по виробництву вакцин.

Є також принаймні п’ять провідних зусиль, які виглядають багатообіцяючими й використовують інші підходи, щоб навчити імунну систему розпізнавати та атакувати вірусну інфекцію.

Велика проблема для випробувань вакцин полягає в тому, що час, необхідний для випробувань, залежить від пошуку місць випробувань, де рівень зараження досить високий. Поки ви налаштовуєте пробний майданчик і отримуєте схвалення регулюючих органів, рівень зараження в цій місцевості може знизитися. І випробування повинні залучати дивно велика кількість людей.

Припустимо, що очікуваний рівень зараження становить 1% на рік, і ви хочете провести випробування, в якому можна очікувати зараження 50 осіб без вакцини. Щоб отримати результат через шість місяців, для випробування буде потрібно 10 тисяч осіб.

Мета полягає в тому, щоб вибрати одну або дві кращі вакцини та вакцинувати весь світ — це 7 мільярдів доз, якщо це вакцина на одну дозу, і 14 мільярдів, якщо це вакцина на дві дози. Світ буде прагнути отримати їх, тому масштаби виробництва будуть безпрецедентними та, ймовірно, доведеться задіяти кілька компаній. На це, ймовірно, піде 18 місяців. Ключовим моментом буде тривалість фази 3 випробування, під час якої будуть визначені повна безпека та ефективність.

Коли з’явиться вакцина, виникне питання, хто повинен бути вакцинована першим. В ідеалі, має бути глобальна угода про те, хто повинен отримати вакцину першим, але, з огляду на кількість конкуруючих інтересів, це навряд чи станеться. Уряду, які надають фінансування, країни, в яких проводяться судові процеси, і місця, де епідемія на піку, все скажуть, що вони повинні отримати пріоритет.

Тестування

Всі тести на новий коронавірус на сьогодні включають взяття назального мазка і його обробку на машині з полімеразної ланцюговою реакцією (ПРЦ). Наш фонд вклав кошти в дослідження, що показують, що пацієнти самі роблять мазок на кінчику носа так само точно, як лікар проштовхує мазок далі вниз до задньої частини горла.

Наші грантоотримувачі також працюють над створенням дешевих тампонів, які можуть бути виготовлені у великих масштабах. ПРЦ-тест досить чутливий — він зазвичай показує, чи є у вас вірус навіть до того, як у вас з’явилися симптоми, або заражаєте інших людей.

Велика увага також приділялася випробуванням, що проводяться в інших країнах. Деякі, наприклад, як Південна Корея, виконали велику роботу з нарощування потенціалу тестування. Але кількість тестів саме по собі не показує, чи ефективно вони використовуються.

Ви також повинні переконатися, що ви ставите пріоритети в тестуванні на потрібних людей. Наприклад, працівники охорони здоров’я повинні мати можливість негайно отримати інформацію про те, чи заражені вони, щоб вони знали, чи продовжувати їм працювати. Люди без симптомів не повинні проходити тестування, поки у нас не буде достатньо тестів для кожного з симптомами. Крім того, результати тесту повинні з’явитися менш ніж за 24 години, щоб ви швидко дізнавалися, чи варто продовжувати дотримуватися ізоляції.

У Сполучених Штатах для отримання результатів випробувань в деяких місцях потрібно понад сім днів, що різко знижує їх цінність. Така затримка недопустима.

Ще один тип розроблюваного тесту називається експрес-тестом (RDT). Це було б схоже на домашній тест на вагітність. Ви протерли б свій ніс тим же способом, що і для тесту ПРЦ, але замість того, щоб відправити його в центр обробки, ви помістили б його в контейнер з рідиною, а потім вилили б цю рідину на смужку паперу, яка змінила б колір, в разі виявлення вірусу. Ця форма тесту може бути доступна через кілька місяців.

Навіть якщо він не буде таким же чутливим, як ПЛР-тест, для людини, у якого є симптоми, він повинен бути досить точним. Вам як і раніше необхідно повідомляти про результати вашого аналізу вашому уряду, тому що їм необхідно бачити тенденції захворювання.

Багато людей говорять про серологічне тесті, де ви здаєте кров, і він визначає, чи є у вас антитіла проти вірусу. Ці тести показують тільки позитивні результати на пізніх стадіях вашої хвороби. Багато країн проробили гарну роботу, зосередивши можливості ПРЦ на пріоритетних пацієнтах. У більшості країн їх уряд зіграло центральну роль в цьому процесі. У Сполучених Штатах не існує системи, що забезпечує раціональний розподіл випробувань. Деякі штати втрутилися, але навіть в кращих штатах доступ не контролюється повністю.

В основному, є два критичних випадки: будь-який, у кого є симптоми, і будь-хто, хто був у контакті з кимось, хто дав позитивний результат. В ідеалі обом групам потрібно було б здати тест, який вони можуть провести вдома, не звертаючись до медичного центру. Тести все ще будуть доступні в медичних центрах, але найпростіше — зробити більшість з них вдома.

Щоб це працювало, в уряду повинен бути вебсайт, на який ви заходите і в якому вказані ваші обставини, включаючи ваші симптоми. Ви отримаєте ранжування за пріоритетом, і всі провайдери тестів повинні будуть переконатися, що вони надають швидкі результати з найвищими рівнями пріоритету.

Залежно від того, наскільки точно симптоми прогнозують інфекцію, скільки людей дали позитивний результат і скільки контактів зазвичай має людина, ви можете з’ясувати, який обсяг необхідний для обробки цих критичних випадків. Тепер більшість країн будуть використовувати всі свої можливості тестування в цих випадках.

Одне з припущень полягає в тому, що люди, яким необхідно пройти тестування, повинні знаходитись на ізоляції у своєму будинку. Деякі уряди ретельно стежать за цим, в той час як інші просто припускають, що люди самі підуть цієї рекомендації. Інше питання полягає в тому, чи надає уряд комусь місце для ізоляції, якщо неможливо дотримуватися цього будинку. Це особливо важливо, якщо у вас вдома літні люди.

Відстеження контактів

Я згадав у розділі тестування, що одним з ключових пріоритетів для тестування є будь-який, хто був в тісному контакті з кимось, хто дав позитивний результат. Якщо ви зможете швидко отримати список цих людей і переконатися в тому, що вони мають пріоритет для такого тесту, як тест ПРЦ (який досить чутливий для виявлення недавньої інфекції), тоді ці люди можуть ізолювати себе, перш ніж заразити інших людей. Це ідеальний спосіб зупинити поширення вірусу.

Деякі країни, в тому числі Китай і Південна Корея, вимагали, щоб пацієнти передавали інформацію про те, де вони були протягом останніх 14 днів, переглядаючи інформацію GPS на своєму телефоні. Навряд чи західні країни підуть на це. Є програми, які ви можете завантажити, які допоможуть вам пригадати, де ви були; якщо у вас коли-небудь буде позитивний результат, ви можете добровільно переглянути історію або поділитися нею з тими, хто опитує вас про ваших контактах.

Пропонується ряд цифрових підходів, коли телефони виявляють, які інші телефони знаходяться поруч з ними. (Це може охоплює використання Bluetooth плюс відправку звуку, який люди не можуть чути, але який підтверджує, що обидва телефони досить близькі один до одного). Ідея полягає в тому, що якщо хтось отримає позитивний результат, то його телефон може відправити повідомлення іншому телефону і їх власники можуть пройти тестування.

Якби більшість людей добровільно встановили такий додаток, це, ймовірно, допомогло б. Одним з обмежень є те, що вам не обов’язково бути в одному і тому ж місці в один і той же час, щоб заразити кого-небудь — ви можете залишити вірус на поверхні. Такий підхід це не враховує.

Я думаю, що більшість країн будуть використовувати підхід, який використовує Німеччина, і опитувати всіх, хто дав позитивний результат, а також використання бази даних, щоб перевірити контакти. Структура інфекцій вивчається, щоб побачити, де ризикнайвищий, і потрібно змінити політику.

У Німеччині, якщо хтось пройшов тестування і підтвердив позитивний результат, лікар за законом зобов’язаний повідомити про це в місцеве управління охорони здоров’я. Лікар повинен надати всі особисті дані — ім’я, адреса, номер телефону — щоб медичний заклад могло зв’язатися з цією людиною і забезпечити його ізоляцію.

Потім місцеве управління охорони здоров’я починає процес відстеження контактів. Вони беруть інтерв’ю у зараженої людини, з’ясовують, як зв’язатися з усіма людьми, з якими він або вона зустрічалася в останні пару тижнів, і зв’язуються з цими людьми, щоб попросити їх ізолювати себе і пройти тестування.

Цей підхід заснований на тому, що інфікована людина повинен точно повідомляти про свої контакти, а також залежить від здатності органів охорони здоров’я стежити за кожним. Звичайний медичний персонал не може виконувати всю цю роботу, навіть якщо кількість випадків досить низька.

Кожна система охорони здоров’я повинна буде з’ясувати, як укомплектувати персонал, щоб ця робота виконувалася своєчасно. Кожен, хто виконує цю роботу, повинен бути належним чином навчений і зобов’язаний зберігати конфіденційність всієї інформації. Дослідникам буде запропоновано вивчити базу даних, щоб знайти шаблони зараження, знову ж таки з дотриманням заходів безпеки.

Відкриття

У найближчі два місяці більшість розвинених країн перейдуть до другої фази епідемії. В якомусь сенсі цей наступний етап легко описати. Люди зможуть виходити, але не так часто і не в людні місця. Уявіть ресторани, в яких сидять тільки люди за окремими столами, і літаки, де кожне середнє місце порожнім. Школи відкриті, але ви не можете заповнити стадіон на 70 тисяч осіб. Люди працюють і витрачають частину свого заробітку, але не так багато, як до пандемії. Коротко кажучи, часи ненормальні, але не такі ненормальні, як на першому етапі.

Правила про те, що дозволено, повинні поступово змінюватися, щоб ми могли бачити, чи починає рівень контактів збільшувати кількість інфекцій. Країни зможуть навчатися в інших країн, які мають сильні системи тестування, щоб інформувати їх, коли виникають проблеми.

Одним із прикладів поступового відкриття є Microsoft China, в якій працює близько 6200 осіб. До цього часу близько половини зараз приходять на роботу. Вони продовжують надавати підтримку працівникам, які хочуть працювати дома. Вони наполягають, щоб люди з симптомами залишалися вдома. Вони вимагають масок і забезпечують дезінфікуючий засіб для рук і роблять більш інтенсивну очистку. Навіть на роботі вони дотримуються правил дотримання дистанції й дозволяється подорожувати тільки за винятковими причинами.

Основний принцип повинен полягати в тому, щоб дозволити діяльність, яка приносить велику користь економіці або добробуту людей і має невеликий ризик зараження. Але коли ви копаєтеся в деталях і переглядаєте економіку, картина швидко ускладнюється. Це не так просто, як сказати “ви можете зробити X, але не Y”. Сучасна економіка занадто складна і взаємозалежна.

Наприклад, ресторани можуть тримати відвідувачів на відстані один від одного, але чи збережеться у них робочий ланцюжок поставок для їх інгредієнтів? Чи залишаться вони прибутковими при зменшеній потужності? Обробної промисловості потрібно буде змінити фабрики, щоб розділити працівників. Більшість фабрик зможуть адаптуватися до нових правил без великої втрати продуктивності. Але, як люди, що працюють в цих ресторанах і на фабриках, добиратимуться на роботи? І багато інших питань, на які немає простих відповідей.

Школи пропонують велику вигоду і повинні бути пріоритетом. Великі спортивні та розважальні заходи, ймовірно, скоро не поновляться: економічна вигода від живої аудиторії не відповідає ризику поширення інфекції. Інші види діяльності знаходяться в «сірій області», наприклад, церковні служби або футбольні матчі в старших класах, коли в стороні знаходяться кілька десятків людей.

Є ще один фактор, який важко пояснити: людська природа. Деякі люди, природно, не захочуть виходити на вулицю, навіть якщо уряд скаже, що все в порядку. Інші будуть дотримуватися протилежної точки зору — вони припускають, що уряд виявляє надмірну обережність, і починають порушувати правила. Лідери повинні будуть ретельно продумати, щодо правильного балансу.

Висновки

Мелінда і я виросли, дізнавшись, що Друга світова війна була визначальним моментом покоління наших батьків. Аналогічним чином, пандемія COVID-19 – перша сучасна пандемія — визначить цю епоху. Ніхто з тих, хто переживає Пандемію, ніколи не забуде цього. І неможливо перебільшити біль, яку люди відчувають зараз і будуть відчувати протягом багатьох років.

Висока ціна пандемії для малозабезпечених і бідних людей викликає особливу стурбованість у Мелінди й мене. Хвороба непропорційно шкодить бідним громадам і расових меншин. Політики повинні будуть переконатися, щоб відкриття країни не зробило нерівність ще гірше, ніж воно вже є.

Однак ми вражені тим, як світ об’єднується, щоб брати участь у цій боротьбі. Кожен день ми спілкуємося з вченими з університетів і невеликих компаній, керівниками фармацевтичних компаній або главами урядів, щоб переконатися, що нові інструменти, про які я говорив, стануть доступні, як можна швидше. І зараз так багато героїв, якими можна захоплюватися, включаючи працівників охорони здоров’я на передовій. Коли світ кінець кінцем оголосить про перемогу на першу пандемію, у нас буде все, за, щоб бути вдячними.