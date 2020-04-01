Відомий американський підприємець і громадський діяч, мільярдер Білл Гейтс розповів, що потрібно робити для ефективної боротьби з коронавірусом.

Звернення Гейтса було опубліковане в американському виданні The Washington Post.

На думку мільярдера, Сполучені Штати на даний момент вже упустили момент випередити поширення COVID-19.

“Але вікно для прийняття важливих рішень не закрилося. Те, що ми і наші лідери робимо зараз, буде мати величезний вплив на те, як скоро число випадків захворювання почне знижуватися, як довго економіка залишиться закритою і скільком американцям доведеться поховати коханого через COVID -19”, – пише він.

За словами Білла Гейтса, штати і округи країни повинні закритися.

“Люди можуть вільно переміщатися через державні кордони, так само як і вірус. Лідерам країни має бути ясно: закриття всюди означає закриття всюди. Поки кількість випадків захворювання не почне скорочуватися по всій Америці – що може зайняти 10 тижнів або більше”, – заявив він .

Також підприємець вважає, що уряд повинен активізувати тестування і зробити доступним значно більшу кількість тестів.

“Ми повинні також швидко визначити потенційних добровольців для клінічних випробувань і з упевненістю знати, коли прийшов час повернутися до нормального життя. Є хороші приклади для наслідування: штат Нью-Йорк недавно розширив свої можливості до більш ніж 20 000 тестів в день”, – пояснює Гейтс.

За словами мільярдера, в даний момент в країні поки не можуть точно визначити кількість випадків коронавірусу і напрямок динаміки подальшого розвитку епідемії. Білл Гейтс вважає, що першими перевіряти на вірус повинні медичних працівників і людей, які за своєю робочою спеціальністю надають іншим першу допомогу.

“Потрібен заснований на даних підхід до розробки методів лікування і вакцини. Ми повинні проводити швидкі випробування за участю різних кандидатів і інформувати громадськість про результати. Як тільки ми отримаємо безпечне та ефективне лікування, ми повинні забезпечити, щоб перші дози були надані нужденним людям”, – додав він.

Підприємець також підкреслив, що в майбутньому для ефективного лікування коронавірусу світу будуть потрібні мільярди доз вакцини.

“Ми можемо почати зараз з будівництва об’єктів, де будуть виготовлятися ці вакцини. Приватні компанії не можуть прийняти такий ризик, але федеральний уряд може”, – написав Білл Гейтс.