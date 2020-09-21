Засновник Microsoft Білл Гейтс спрогнозував, що пандемія коронавірусу в кращому випадку закінчиться в 2022 році.

Про це він заявив інтерв’ю телеканалу Fox.

“Кінець епідемії в кращому випадку настане, ймовірно, в 2022 році. Але протягом 2021 року ми зможемо знизити показники поширення вірусу, якщо підійдемо до заходів боротьби глобально. Слава богу, технологія вакцини вже є, надійшло фінансування, компанії підключили до роботи кращих спеціалістів. Тому я оптимістично вважаю, що це не буде тривати вічно”, – сказав Гейтс.

Він додав, що США зможуть повернутися до нормального життя вже влітку 2021 року завдяки прогресу, досягнутому в області розробки вакцин.

Водночас, Гейтс наголосив, що розчарований тим, що США не докладають зусиль для виробництва і розповсюдження вакцин в бідних країнах. За його словами, тільки придушення хвороби в усьому світі може гарантувати, що пандемія постійно не повертатиметься в Америку.