Про це Гейтс заявив німецькому виданню Suddeutsche Zeitung.
“Це великий виклик, коли люди шукають простих рішень. Вони задаються питанням, чи не стоїть хтось за пандемією” – сказав він.
Гейтс нагадав, що його фонд в Пакистані та Нігерії під час боротьби з поліомієлітом вже стикався з недовірою до вакцини. За його словами, тоді в цих країнах ходили чутки, що препарат “призводить до безпліддя у жінок”.
Підприємець вважає, що для боротьби з подібними помилками варто звернутися до впливових людей, представників суспільства або релігійним лідерам з великим авторитетом. Тільки вони, пояснив він, здатні пояснити переваги вакцини населенню.
З моменту початку пандемії в інтернеті курсують теорії про те, що Гейтс нібито чіпує населення Землі шляхом вакцинації для глобального стеження. Бізнесмен заявив, що конспірологічні теорії навколо його участі в змові занадто дурні, щоб на них відповідати серйозно.
- Білл і Мелінда Гейтс у своєму щорічному листі попередили, що пандемія коронавірусу може призвести до “нерівності імунітету” – величезного розриву між багатими людьми, які мають легкий доступ до COVID-вакцин, і всіма рештою.