Засновник корпорації Microsoft, мультимільярдер Білл Гейтс відреагував на чутки про свою причетність до пандемії COVID-19. Також він попередив, що поширення недостовірних фактів про вакцинацію може продовжити епідемію коронавірусу.

Про це Гейтс заявив німецькому виданню Suddeutsche Zeitung.

“Це великий виклик, коли люди шукають простих рішень. Вони задаються питанням, чи не стоїть хтось за пандемією” – сказав він.

Гейтс нагадав, що його фонд в Пакистані та Нігерії під час боротьби з поліомієлітом вже стикався з недовірою до вакцини. За його словами, тоді в цих країнах ходили чутки, що препарат “призводить до безпліддя у жінок”.

Підприємець вважає, що для боротьби з подібними помилками варто звернутися до впливових людей, представників суспільства або релігійним лідерам з великим авторитетом. Тільки вони, пояснив він, здатні пояснити переваги вакцини населенню.

З моменту початку пандемії в інтернеті курсують теорії про те, що Гейтс нібито чіпує населення Землі шляхом вакцинації для глобального стеження. Бізнесмен заявив, що конспірологічні теорії навколо його участі в змові занадто дурні, щоб на них відповідати серйозно.