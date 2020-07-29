Засновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що більшість американських тестів на COVID-19 змушують пацієнта занадто довго чекати результату.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CNBC.

“Найпростіша річ, яка відноситься до цього божевілля, – то, що ви не повинні відшкодовувати кому-небудь вартість тесту, щоб отримати результат більш ніж через 48 годин … І всі ці цифри кількості проведених тестів, більшість – це просто марна трата часу “, – заявив він.

Гейтс вважає, що результати тесту повинні бути готові в найкоротші терміни, щоб людина, яка заразилася, не наражала на ризик інших. Він також додав, що громадяни з низьким доходом, які піддаються найбільшому ризику, не повинні чекати результатів аналізів більше доби.

За даними компанії Quest Diagnostics, час очікування результатів тестів для пріоритетних пацієнтів у США (медпрацівники, госпіталізовані хворі і ті, кому належить операція) становить більше двох днів. Іншим доводиться чекати більше тижня, тому що лабораторії по всій країні перевантажені.