Мільярдер і засновник Microsoft вважає, що зупинити пандемію коронавірусу "дуже і дуже легко" у порівнянні з вирішенням проблеми зміни клімату на планеті.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

За словами мільярдера, вирішення проблеми зміни клімату було б “найдивовижнішим, що коли-небудь робило людство”.

“Слід звернути увагу на два числа – 51 і 0. 51 млрд – саме стільки тонн парникових газів потрапляє в атмосферу щороку. Нуль – це те, до чого нам треба прагнути”, – сказав Гейтс.

Білл Гейтс зосереджений на тому, як технології можуть допомогти людству досягти цієї мети.

Поновлювані джерела, такі як вітер і сонце, можуть допомогти декарбонізувати електрику. Але, за словами Гейтса, це менше 30% від загального обсягу викидів.

Нам також доведеться декарбонізувати інші 70% викидів – а це світове виробництво сталі, цементи, транспортні системи, виробництво добрив і багато, багато іншого.

На даний момент у людства просто немає способів зробити це.

Білл Гейтс стверджує, що рішенням проблеми клімату повинні займатися в першу чергу світові уряди. На даний момент економічна система не враховує реальну вартість використання викопного палива.

Більшість користувачів нічого не платять за шкоду, завдану навколишньому середовищу через використання бензину, вугілля або газу для виробництва електрики.

Ось чому, каже Гейтс, уряди повинні втрутитися.

“Нам потрібні цінові сигнали, щоб повідомити приватному сектору, що ми хочемо екологічно чисті продукти”, – сказав він.

Гейтс стверджує, що для цього будуть потрібні величезні інвестиції з боку урядів в дослідження і розробки, а також підтримка, що дозволяє ринку нових продуктів і технологій рости і тим самим сприяти зниженню цін.

Білл Гейтс запевняє, що буде неможливо уникнути катастрофи, особливо для тих, хто живе недалеко від екватора, якщо уряди всього світу не почнуть діяти. Крім того, Республіканська партія в Америці повинна визнати важливість боротьби зі зміною клімату.

Як пише BBC, Гейтсу і раніше подобаються атрибути життя мільярдера.

Він використовує приватні літаки, але запевняє, що вони працюють на біопаливі – авіаційному паливі, виробленому з рослинних продуктів.

“Я плачу в три рази більше за авіаційне паливо … Більше 7 мільйонів доларів в рік на всі мої витрати”, – сказав він.

При цьому Гейтс вважає, що не слід відмовлятися від авіапольотів, просто повинне бути “авіаційне паливо, яке не вимагає значних витрат і буде з нульовим рівнем викидів, і це повинно бути біопаливо або електричне паливо, або, можливо, використання “зеленого” водню”.

Що стосується COVID-19, то теоретиків змови про коронавіруси Білл Гейтс став чимось на зразок примари.

Його звинувачували в усьому: від створення вірусу в секретній лабораторії в рамках проекту глобальної еліти щодо зменшення населення світу до використання вакцинації для імплантації мікрочіпів в людей, щоб відстежувати і контролювати їх.

Сам Гейтс сміється, коли його про це запитують.

“Навіщо мені відстежувати людей? Знаєте, мене просто не дуже цікавить, куди люди йдуть”.

За його словами, людям стає нудно, коли він говорить про туберкульоз та малярію на коктейльних вечірках, так що теорії змови про COVID-19 – це реальна відмінність від того, що він називає “звичайною безвідповідальністю в роботі з інфекційними захворюваннями”.

Гейтс вважає, що світ знаходиться на вирішальному етапі дебатів про клімат.