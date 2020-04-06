Про це повідомляє американське видання Wall Street Journal.

Повідомляється, що фонд Білла Гейтса витратить мільярди доларів на фінансування будівництва заводів, які зможуть розробити вакцини для боротьби з новим коронавірусів.

Мільярдер-філантроп Гейтс, який є одним з найбагатших людей в світі, сказав, що “Фонд Білла і Мелінди Гейтс” працює з сімома компаніями, які потенційно можуть розробити вакцину.

“Наші гроші на ранніх порах можуть прискорити процес (розробки вакцини – ред.)”, – сказав Гейтс.

Гейтс зазначив, що зараз його фонд фінансує всі сім компаній. Представник фонду Гейтсів поки не прокоментував слова мільярдера.

“Єдине, що дозволить нам повернутися до нормального життя і знову відчувати себе добре, сидячи на стадіонах поруч з іншими людьми, – це створити вакцину і не просто піклуватися про нашу країну, а й поширювати цю вакцину серед населення всього світу”, – сказав Гейтс .

Відзначимо, що десятки фармацевтичних компаній, університетів та інших дослідницьких груп працюють над розробкою вакцини і лікуванням COVID-19.

Експерти припускають, що розробка вакцини може зайняти від року до 18 місяців.