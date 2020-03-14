Про це повідомляє Bloomberg.

Тепер мільярдер планує продовжувати співпрацювати з гендиректором компанії і її головним технічним керівником.

У компанії пояснили, що таке рішення – процесуальне, оскільки фактично, Білл Гейтс не брав участі в управлінні корпорацією ще з 2008 року. У той час він прийняв рішення займатися благодійністю.

“Мicrosoft завжди буде важливою частиною роботи в моєму житті, і я буду продовжувати займатися з Satya і технічним керівництвом, щоб допомогти сформувати бачення і досягнення амбітних цілей компанії. Я відчуваю себе більш оптимістично, ніж будь-коли, щодо прогресу, якого домагається компанія, і того, як вона може продовжувати приносити користь світу”, – заявив Гейтс.

До 2014 року він залишався головою ради директорів.

Варто зазначити, що корпорація була заснована в 1975 році.