Засновник компанії Microsoft мільярдер Білл Гейтс повідомив, що його інвестиційний фонд Breakthrough Energy виділить 1,5 мільярда доларів на спільні проєкти з американським урядом в рамках ухваленого Сенатом інфраструктурного плану. Кошти Гейтса підуть на реалізацію кліматичних проєктів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У вівторок, 10 серпня, Сенат США ухвалив двопартійний проєкт інфраструктурного плану розвитку країни на 1,2 трильйона доларів. Це більше ніж наполовину менше пропонованих президентом США Джо Байденом.

Інфраструктурний план — найбільше вливання федеральних інвестицій в економіку за понад 10 років.

В інфраструктурному плані йдеться, що на забезпечення кібербезпеки та боротьбу з кліматичними змінами збираються виділити $47 млрд.

“Рішуче значення в аспекті кліматичних технологій має зниження затрат та можливість довести масштаби технологій до найвищого рівня. Ви ніколи не досягнете такого масштабу, якщо уряд не проводитиме правильну політику, а правильна політика – це саме те, що прописано в цьому інфраструктурному законопроєкті”, – пояснив Гейтс.

Кошти з фонду Breakthrough Energy виділятимуть на кліматичні проєкти протягом трьох років. Передусім ідеться про проєкти, спрямовані на уповільнення викидів парникових газів.

Окрім цієї суми, програма Catalyst від фонду Breakthrough Energy збирається зібрати не менше 15 мільярдів доларів на фінансування “кліматично оптимізованих технологій”. До цього Гейтс неодноразово заявляв, що остаточна мета – досягнення до 2050 року економіки з нульовими викидами вуглецю.

Catalyst буде “прискорювати” реалізацію проєктів, які спонсорує Міністерство енергетики. Приміром, це програми щодо екологічно чистого авіаційного палива та екологічно чистого водню.