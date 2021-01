Про це він повідомив в своєму Twitter-акаунті.

“Одна з переваг того, що тобі 65 років, це можливість отримати вакцину проти COVID-19. Цього тижня я отримав першу дозу, і я почуваюся відмінно. Дякую всім ученим, учасникам випробувань, регуляторним органам та медичним працівникам, які привели нас до цього моменту”, – зазначив Гейтс.

При цьому він не уточнив, який препарат йому ввели.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd

