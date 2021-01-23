Про це він повідомив в своєму Twitter-акаунті.

“Одна з переваг того, що тобі 65 років, це можливість отримати вакцину проти COVID-19. Цього тижня я отримав першу дозу, і я почуваюся  відмінно. Дякую всім ученим, учасникам випробувань, регуляторним органам та медичним працівникам, які привели нас до цього моменту”, – зазначив Гейтс.

При цьому він не уточнив, який препарат йому ввели.

Нагадаємо, раніше апеляційний суд провінцій Чінча і Піско (Перу) звинуватив Білла Гейтса, Джорджа Сороса, сім’ю Рокфеллер та інших мільярдерів в “створенні коронавірусу”.

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