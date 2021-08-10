Засновник корпорації Microsoft, мільярдер Білл Гейтс опустився з четвертої на п'яту сходинку рейтингу найбагатших людей планети після розлучення з дружиною Меліндою.

Про це повідомляє Forbes.

Наразі статки Гейтса оцінюють в $129,6 млрд. Він займає п’яту сходинку найбагатших людей світу. Річ у тім, що фінансовий стан мільярдера значно змінився після його розлучення.

За даними видання, інвестиційна компанія Cascade Investment, заснована Гейтсом, після розлучення передала акції фірми Deere & Co Мелінді на суму $3,2 млрд.

Минулого тижня та ж інвестиційна компанія перевела колишній дружині мільярдера ще $2,4 млрд.

Додамо, що четверту сходинку рейтингу багатіїв тепер займає засновник Facebook Марк Цукерберг.

Нагадаємо, що 3 серпня засновник корпорації Microsoft, мультимільярдер Білл Гейтс та бізнесвумен, філантропка Мелінда Гейтс офіційно розлучилися.

Білл та Мелінда одружилися 1 січня 1994 року. На той час йому було 38 років, а їй — 29. Подружжя має трьох дорослих дітей — 25-річну доньку Дженніфер Кетрін, 21-річного сина Рорі Джона та 18-річну дочку Фібі Адель.

У 2000 році подружжя створило благодійну організацію Фонд Білла і Мелінди Гейтсів, яка поглинула три раніше створені родиною фонди. У 2013 фонд подружжя було визнано найбагатшою благодійницькою організацією світу з активами вартістю більш ніж 34,6 мільярда доларів.

Головна мета фонду — підтримка і поліпшення системи охорони здоров’я, а також подолання голоду в бідних країнах. Кошти фонду направлялися на програму з попередження і лікування СНІД і туберкульозу, на боротьбу з малярією, імунізацію дітей в Індії та Африці тощо.