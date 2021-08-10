Про це повідомляє Forbes.
Наразі статки Гейтса оцінюють в $129,6 млрд. Він займає п’яту сходинку найбагатших людей світу. Річ у тім, що фінансовий стан мільярдера значно змінився після його розлучення.
За даними видання, інвестиційна компанія Cascade Investment, заснована Гейтсом, після розлучення передала акції фірми Deere & Co Мелінді на суму $3,2 млрд.
Минулого тижня та ж інвестиційна компанія перевела колишній дружині мільярдера ще $2,4 млрд.
Додамо, що четверту сходинку рейтингу багатіїв тепер займає засновник Facebook Марк Цукерберг.
Нагадаємо, що 3 серпня засновник корпорації Microsoft, мультимільярдер Білл Гейтс та бізнесвумен, філантропка Мелінда Гейтс офіційно розлучилися.
Білл та Мелінда одружилися 1 січня 1994 року. На той час йому було 38 років, а їй — 29. Подружжя має трьох дорослих дітей — 25-річну доньку Дженніфер Кетрін, 21-річного сина Рорі Джона та 18-річну дочку Фібі Адель.
У 2000 році подружжя створило благодійну організацію Фонд Білла і Мелінди Гейтсів, яка поглинула три раніше створені родиною фонди. У 2013 фонд подружжя було визнано найбагатшою благодійницькою організацією світу з активами вартістю більш ніж 34,6 мільярда доларів.
Головна мета фонду — підтримка і поліпшення системи охорони здоров’я, а також подолання голоду в бідних країнах. Кошти фонду направлялися на програму з попередження і лікування СНІД і туберкульозу, на боротьбу з малярією, імунізацію дітей в Індії та Африці тощо.
- Раніше повідомлялося, що Білл та Мелінда Гейтси спільно керуватимуть фондом Gates Foundation протягом наступних двох років. Також відомо, що після розлучення Мелінда Гейтс має отримати акцій на більш ніж $3 мільярди.
- Газета The Wall Street Journal писала, що Мелінда Гейтс начебто розглядала можливість подати на розлучення з чоловіком, засновником Microsoft Біллом Гейтсом, ще кілька років тому. Її занепокоєння викликали зв’язки чоловіка з Джеффрі Епштейном, який тоді вже був визнаний сексуальним злочинцем.