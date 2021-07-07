Про це повідомляє видання Business Insider.
Зазначається, що Білл та Мелінда наразі не ділитимуть 50-мільярдний фонд та продовжать роботу як співголови. При цьому, якщо один з них вирішить, що подальша співпраця неможлива, то Мелінда піде.
“Вони домовились, що якщо через два роки хтось із них вирішить, що не може продовжувати працювати разом, Мелінда подасть у відставку з посади співголови та довіреної особи”, – сказав Марк Сузман, генеральний директор фонду Гейтсів.
У разі, якщо Мелінда залишить фонд, Білл зобов’язується надати їй “особисті ресурси” для благодійної роботи. Суму наразі не озвучують.
Нагадаємо, що 4 травня пара мільярдерів оголосила, що розриває шлюб. У спільній заяві вони оголосили, що “більше не вірять, що зможуть вирости разом як пара”, але не сповістили про причини цього
- ЗМІ повідомляли, що занепокоєння Мелінди викликали зв’язки чоловіка з Джеффрі Епштейном, який тоді вже був визнаний сексуальним злочинцем.
- Припускали також, що до розлучення причетна колишня дівчина Білла — Енн Вінблад.
- Згодом стало відомо, що подружжя підписало контракт про поділ майна і після розлучення Мелінда Гейтс отримала акцій на більш ніж $3 мільярди.
- На тлі новин про розлучення подружжя Білла та Мелінди Гейтс спливає все більше подробиць про сумнівну поведінку мільярдера. Зокрема, стало відомо, що він залицявся до працівниць Microsoft, бувши у шлюбі.