Про це інформує міжнародне агентство Reuters із посиланням на судові документи.

Так, Гейтси у понеділок, 2 серпня, офіційно завершили процес розлучення після 27 років шлюбу. Як вони поділили майно – наразі невідомо (деталі угоди не розголошуються).

У рішенні суду йдеться, що Білл і Мелінда Гейтси погодили між собою контракт про розлучення, згідно з яким вони поділять майно та судовий збір. Відтак, суд не ухвалював рішення про поділ грошей та майна.

У рішенні суду зазначається, що пара повинна дотримуватися умов договору про роздільне проживання (у рамках якого Гейтси погодилися розділити майно, борги і судові витрати).

Дітям Гейтсів уже виповнилося 18 років, а відтак виплату аліментів не призначали, інформує видання Business Insider.

Як відомо, Гейтси подали на розлучення в травні цього року після 27 років шлюбу, проте пообіцяли продовжити спільну благодійну діяльність.

Вони є співзасновниками одного з найбільших благодійних фондів в світі (“Фонду Білла і Мелінди Гейтсів”).

Мелінда Гейтс не захотіла змінювати своє прізвище після розлучення.

Білл та Мелінда одружилися 1 січня 1994 року. На той час йому було 38 років, а їй — 29. Подружжя має трьох дорослих дітей — 25-річну доньку Дженніфер Кетрін, 21-річного сина Рорі Джона та 18-річну дочку Фібі Адель.

У 2000 році подружжя створило благодійну організацію Фонд Білла і Мелінди Гейтсів, яка поглинула три раніше створені родиною фонди. У 2013 фонд подружжя було визнано найбагатшою благодійницькою організацією світу з активами вартістю більш ніж 34,6 мільярди доларів.

Головна мета фонду — підтримка і поліпшення системи охорони здоров’я, а також подолання голоду в бідних країнах. Кошти фонду направлялися на програму з попередження і лікування СНІД і туберкульозу, на боротьбу з малярією, імунізацію дітей в Індії та Африці тощо.