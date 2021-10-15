Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Зокрема, Клінтона доставили до медзакладу у зв’язку з інфекцією сечовивідних шляхів, яка поширилася на кровотік.

Ексочільник Білого дому був госпіталізований 12 жовтня через погіршення стану під час приватної вечірки, яку організовував його офіс.

Клінтона помістили у відділення інтенсивної терапії, де проводили лікування антибіотиками. Уточнюється, що експрезидент США перебуває у відділенні інтенсивної терапії з міркувань безпеки, а не через важкість захворювання.

Лікарі стверджують, що після двох днів лікування у нього спостерігається помітне поліпшення стану, його організм добре реагує на антибіотики. Експрезидент США спілкується з персоналом і родичами й перебуває у відмінному настрої.

Лікарі Клінтона заявили, що урологічні інфекції дуже поширені серед людей похилого віку, і вони легко піддаються лікуванню, хоча можуть швидко поширитися в кровотік.

75-річному Клінтону у 2004 році зробили чотириразове шунтування серця, а у 2010 році йому встановили два стенти, щоб відкрити одну артерію. Але медики наголошують, що його госпіталізація не пов’язана з серцем або коронавірусом.