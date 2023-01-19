Американська співачка Біллі Айліш звернулася до правоохоронців через чоловіка, який нібито неодноразово вдирався в дім її батьків у Каліфорнії на початку цього місяця та освідчувався їй у коханні.

Про це повідомляє NBC News.

21-річна співачка сказала, що побоювалася за свою безпеку та безпеку своєї сім’ї після того, як 39-річний чоловік, на ім’я Крістофер Андерсон, з’являвся в домі її батьків щонайменше п’ять разів.

Айліш заявили, що Андерсон увійшов в будинок її сім’ї 5 січня “без попередження та запрошення”. Також в період з 22 грудня по 5 січня він неодноразово приходив до помешкання родини зірки.

Востаннє він перестрибнув через ворота на територію батьків і проник усередину будинку, де виросла артистка. Згодом його затримали за підозрою у крадіжці зі зломом.

В одному з випадків, 29 грудня, він підійшов до сімейних воріт та залишив білу квітку з запискою, в якій “зізнався у коханні” Біллі, сказав її батько, Патрік Мід О’Коннел.

Шанувальник вважав, що Біллі писала пісні про нього, тому Андерсон дуже хотів зустрітися з нею. Співачка сказала, що не знає Андерсона і не спілкувалася з ним.

Айліш сказала, що це не перший випадок, коли невідомий намагався зв’язатися з її сім’єю, переслідував її та освідчувався в коханні або погрожував їй насильством.

“Я хвилююся, що одного дня хтось із цих осіб зробить щось насильницьке зі мною чи кимось із членів моєї родини”, — зауважила артистка.

Наразі Андерсону заборонено переслідувати її та контактувати з нею особисто або через платформи соціальних мереж. Справу розглядатимуть у Верховному суді.