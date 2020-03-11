Про це повідомляє видання The Guardian.

У понеділок, 9 березня, почалося світове турне Біллі Айліш. Перший концерт пройшов у Маямі. Під час заходу на екрані з’явилося відео, на якому Біллі Айліш знімає топ та занурюється в чорну воду.

Цей відеоряд співачка доповнила промовою, у якій звернула увагу на проблему бодішеймінгу (дискримінації людей, заснованої на тому, як вони виглядають та наскільки відповідають загальноприйнятим “стандартам краси”), розповівши свою власну історію. Як відомо, юна артистка віддає перевагу мішкуватим лукам, через що її нерідко критикують. Колеги пропонують їй бути більш жіночною та обирати більш сексуалізоване вбрання.

“Ви правда знаєте мене? У вас є думки про мої думки, про мою музику, про мій одяг, про моє тіло. Деякі люди ненавидять те, що я ношу, деякі хвалять це. Деякі люди використовують це, щоб зганьбити інших, деякі люди використовують це, щоб зганьбити мене. Але я відчуваю, що ви дивитеся… Завжди. Все, що я роблю, не залишається непоміченим. Хоча я відчуваю ваші погляди, ваше несхвалення або зітхання полегшення, якби я жила ними, я б ніколи не змогла поворухнутися. Ви хочете, щоб я була меншою? Слабшою? М’якшою? Вищою? Ви хочете, щоб я була тихою? Мої плечі провокують вас? Або мої груди? Мій живіт? Мої стегна? Тіло, з яким я народилася, хіба це не те, що ви хотіли? Якщо я ношу те, в чому мені зручно, — я не жінка. Якщо я роздягаюся — я шл*ха. Хоча ви ніколи не бачили моє тіло, ви все одно засуджуєте його і засуджуєте мене”, — сказала вона.