Про це повідомляється на офіційному сайті премії.
Так, Біллі Айлиш перемогла у всіх головних номінаціях: “Альбом року”, “Кращий поп-альбом” (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), “Пісня року”, “Запис року” (Bad Guy), а також “Кращий новий виконавець”.
Варто зазначити, що Біллі Айлиш стала другим виконавцем, кому вдалося взяти нагороди у всіх найбільш престижних номінаціях, у так званій Великій четвірці. До цього всі чотири головні відзнаки отримав музикант Крістофер Крос в 1981 році.
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Також Айлиш стала наймолодшою переможницею “Греммі” в номінації “Альбом року”. Раніше рекорд належав Тейлор Свіфт.
Переможці “Греммі-2020”:
“Запис року”
Bad Guy – Біллі Айлиш
“Альбом року”
When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Біллі Айлиш
“Пісня року”
Bad Guy – Біллі Айлиш
“Краща нова артистка”
Біллі Айлиш
“Краще соло-виконання”
Truth Hurts – Ліззо
“Кращий альбом у стилі поп”
When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Біллі Айлиш
“Краща танцювальний запис”
Got to Keep On – The Chemical Brothers
“Краща рок-пісня”
This Land – Gary Clark Jr.
“Кращий альбом в жанрі сучасної міської музики”
Cuz I Love You (Deluxe) – Ліззо
“Кращий саундтрек до візуальних медіа”
Хільдур Гуднадоттір за фільм “Чорнобиль”
“Кращий реп-альбом”
Tyler, The Creator – Igor
“Кращий рок-альбом”
Social Cues – Cage The Elephant
“Кращий альтернативний альбом”
Father Of The Bride – Vampire Weekend
“Краще R & B-виконання”
Jerome – Ліззо
“Кращий альбом латинського поп-музики”
#Eldisco – Алехандро Санс
“Краще музичне відео”
кліп Old Time Road репера Lil Nas X, режисер – Calmatic
“Кращий класичний збірник”
The Poetry Of Places піаністки Надії Шпаченко
- Раніше повідомлялося, що серед номінантів на престижну музичну премію “Греммі” є українська піаністка Надія Шпаченко.