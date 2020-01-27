Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Так, Біллі Айлиш перемогла у всіх головних номінаціях: “Альбом року”, “Кращий поп-альбом” (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), “Пісня року”, “Запис року” (Bad Guy), а також “Кращий новий виконавець”.

Варто зазначити, що Біллі Айлиш стала другим виконавцем, кому вдалося взяти нагороди у всіх найбільш престижних номінаціях, у так званій Великій четвірці. До цього всі чотири головні відзнаки отримав музикант Крістофер Крос в 1981 році.

Також Айлиш стала наймолодшою переможницею “Греммі” в номінації “Альбом року”. Раніше рекорд належав Тейлор Свіфт.

Переможці “Греммі-2020”:

“Запис року”

Bad Guy – Біллі Айлиш

“Альбом року”

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Біллі Айлиш

“Пісня року”

Bad Guy – Біллі Айлиш

“Краща нова артистка”

Біллі Айлиш

“Краще соло-виконання”

Truth Hurts – Ліззо

“Кращий альбом у стилі поп”

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Біллі Айлиш

“Краща танцювальний запис”

Got to Keep On – The Chemical Brothers

“Краща рок-пісня”

This Land – Gary Clark Jr.

“Кращий альбом в жанрі сучасної міської музики”

Cuz I Love You (Deluxe) – Ліззо

“Кращий саундтрек до візуальних медіа”

Хільдур Гуднадоттір за фільм “Чорнобиль”

“Кращий реп-альбом”

Tyler, The Creator – Igor

“Кращий рок-альбом”

Social Cues – Cage The Elephant

“Кращий альтернативний альбом”

Father Of The Bride – Vampire Weekend

“Краще R & B-виконання”

Jerome – Ліззо

“Кращий альбом латинського поп-музики”

#Eldisco – Алехандро Санс

“Краще музичне відео”

кліп Old Time Road репера Lil Nas X, режисер – Calmatic

“Кращий класичний збірник”

The Poetry Of Places піаністки Надії Шпаченко